Семак сказал, мстят ли судьи «Зениту»

Сегодня, 13:46
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе судей на матчах его команды.

– Ваша цитата про судейство в этом сезоне: «Чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, за что-то мстят». Вы правда думаете, что «Зениту» могут мстить?

– Я не утверждал, что нам кто-то мстит. Что касается качества судейства, то проблемы есть. Посмотрите таблицу ошибок. Я не пытаюсь что-то доказать: что бы я ни сказал – это будет восприниматься в штыки, потому что «Зенит» – лидер последних лет. Никто не обращает внимания на факты.

– В чeм ваши главные претензии к судейству?

– Во-первых, абсолютно не умеют признавать свои ошибки. Во-вторых, одни и те же моменты трактуются по-разному. И таких примеров полно. В матче «Акрон» – «Зенит» за руку в борьбе ставят пенальти. ЭСК признаeт, что это пенальти. Хорошо. Но в других матчах в аналогичных моментах пенальти не ставят, и ЭСК говорит, что это не пенальти. Я этого вообще не понимаю.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ после 18 туров с 39 очками. Команда отстает от «Краснодара» на 1 очко.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Семак объяснил, почему не боится смерти
Семак – о словах Бубнова: «Есть люди, которые пишут чушь и ложь» 13
Семак прокомментировал задержание в аэропорту Мюнхена 1
Комментарии (15)
Император 1
1771930322
Кстати судят под Краснодар и это правда, только болельщики Краснодара это признать не могут, хотя доказательства есть
Ответить
Айболид
1771930325
Ща "несогласные" с тачкой собственных экскрементов незамедлят .
Ответить
boris63
1771930969
Судьи ошибаются со всеми командами, не только Зинка от них страдает. А то, что не хотят и не признают свои ошибки, это факт и наказаний для них вообще нет.
Ответить
Semenycch
1771931538
За последние семь лет Зенит в таблице ошибок рефери неизменно занимает либо последнее, либо предпоследнее место, а Спартак и ЦСКА всегда в лидерах! Как то странно рефери ошибаются! Если это вообще можно назвать ошибками!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1771933309
Зенит топят в каждом матче, а хряков наоборот тащат в каждом матче. Гыгыгы
Ответить
Дубина
1771935920
Ща газовый табор в числе трех клонов расскажут как топят их))) Ныть.. Бедолажки!
Ответить
Умнюша
1771937746
За всех стыдно, и в первую очередь за семака. Ушел бы, если бы хоть капля совести была, но это видно не его!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1771940001
как могут мстить зинке те, кто у них на прокорме и делают им результат??? это же сродни: рок против наркотиков, пчелы против меда...: - благодаря свистунам бом.жи больше всех пробили пенальти, - благодаря свистунам бом.жам меньше всех пробили им пенальти, - благодаря свистунам в пользу бом.жей больше всех результативных ошибок - благодаря свистунам против бом.жей меньше всего (ни одной) результативных ошибок... Все свистуны знают: свистнешь не в пользу заднеприводного, - отлучат от кормушки.... и только местная заднеприводная шваль с этим не согласна))) сейчас начнут себя они проявлять в нечитаемых комментариях))) начинаем перекличку этих отбросов....
Ответить
VVM1964
1771940192
Это не судьи - это бумеранг прилетел!)))...
Ответить
Cleaner
1771941523
Как могут купленные Зенитом судьи мстить Зениту? Они могут Зениту только подсуживать!
Ответить
