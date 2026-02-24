Семак сказал, мстят ли судьи «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе судей на матчах его команды.

– Ваша цитата про судейство в этом сезоне: «Чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, за что-то мстят». Вы правда думаете, что «Зениту» могут мстить?

– Я не утверждал, что нам кто-то мстит. Что касается качества судейства, то проблемы есть. Посмотрите таблицу ошибок. Я не пытаюсь что-то доказать: что бы я ни сказал – это будет восприниматься в штыки, потому что «Зенит» – лидер последних лет. Никто не обращает внимания на факты.

– В чeм ваши главные претензии к судейству?

– Во-первых, абсолютно не умеют признавать свои ошибки. Во-вторых, одни и те же моменты трактуются по-разному. И таких примеров полно. В матче «Акрон» – «Зенит» за руку в борьбе ставят пенальти. ЭСК признаeт, что это пенальти. Хорошо. Но в других матчах в аналогичных моментах пенальти не ставят, и ЭСК говорит, что это не пенальти. Я этого вообще не понимаю.