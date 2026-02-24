Генич высмеял Слуцкого за слова о журналистах

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на высказывание Леонида Слуцкого об отношениях с журналистами.

«Журналисты меня ненавидят, и я их не очень люблю. Не вижу смысла с ними говорить, а им надо про что-то писать, задать вопрос, который поставит меня в тупик, а такого нет», – заявил тренер «Шанхай Шэньхуа».

– Что скажешь по высказываниям Слуцкого насчет того, что он видит журналистов, а там враги? Я охренел.

– Ну, из-под кепки Loro Piana, наверное, так видится, что там одни враги (смеется). Еще и глазки слезятся после операции.

Ну и надо просто знать Леонида Викторовича, что он это видит так. Каждый человек со своим нутром и со своим подходом к разным сегментам.

Ну вот Леонид Викторович считает, что там враги. Хотя никто плохо, например, о Слуцком там точно не думает. А вот ему так кажется.