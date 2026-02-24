Шнякин раскрыл очень важное качество новичка ЦСКА Рейса

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, как ЦСКА занимался трансфером Матеуса Рейса.
«В любом случае мы понимаем, что это качественный игрок.
Я пообщался тоже с армейцами по поводу трансферной кампании, интересные детали узнал насчeт Матеуса Рейса: то, что долго вели, очень аккуратно ждали момент, когда включиться и выкрутить руки «Спортингу», чтобы он не мог уже как-то на процессы повлиять.
И одно очень важное качество: при Матеусе Рейсе в «Спортинге» молодые очень здорово прогрессировали. Он очень хорошо влияет на молодых игроков», – заявил Шнякин.
- 30-летний бразилец перешел из «Спортинга» на правах свободного агента.
- В составе предыдущей команды Рейс провел 222 матча, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: «Коммент.Шоу»