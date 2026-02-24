Шнякин раскрыл очень важное качество новичка ЦСКА Рейса

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, как ЦСКА занимался трансфером Матеуса Рейса.

«В любом случае мы понимаем, что это качественный игрок.

Я пообщался тоже с армейцами по поводу трансферной кампании, интересные детали узнал насчeт Матеуса Рейса: то, что долго вели, очень аккуратно ждали момент, когда включиться и выкрутить руки «Спортингу», чтобы он не мог уже как-то на процессы повлиять.

И одно очень важное качество: при Матеусе Рейсе в «Спортинге» молодые очень здорово прогрессировали. Он очень хорошо влияет на молодых игроков», – заявил Шнякин.