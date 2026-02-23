Бубнов назвал человека, который помог Семаку возглавить «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о негласном покровителе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Семаку, например, просто повезло в большей степени. Потому что у него протекция была. В тот же «Зенит» он попал благодаря протекции Геннадия Сергеевича Орлова, который имел влияние на руководство «Зенита».

Если бы не Орлов, то он бы в «Зенит» не попал. Больше того, Семак и в «Уфу» бы не попал, если бы не Орлов. Потому что Орлов позвонил руководству «Уфы» и предложил, чтобы пригласили Семака, потому что он Семака хорошо знал.

Вот и всe. Такая технология назначения тренеров. Она, конечно, неправильная, тем не менее она существует во всeм мире. Протекция, стечение обстоятельств и удача имеют очень большое значение», – заявил Бубнов.