  • Бубнов назвал человека, который помог Семаку возглавить «Зенит»

Бубнов назвал человека, который помог Семаку возглавить «Зенит»

Вчера, 23:42
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о негласном покровителе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Семаку, например, просто повезло в большей степени. Потому что у него протекция была. В тот же «Зенит» он попал благодаря протекции Геннадия Сергеевича Орлова, который имел влияние на руководство «Зенита».

Если бы не Орлов, то он бы в «Зенит» не попал. Больше того, Семак и в «Уфу» бы не попал, если бы не Орлов. Потому что Орлов позвонил руководству «Уфы» и предложил, чтобы пригласили Семака, потому что он Семака хорошо знал.

Вот и всe. Такая технология назначения тренеров. Она, конечно, неправильная, тем не менее она существует во всeм мире. Протекция, стечение обстоятельств и удача имеют очень большое значение», – заявил Бубнов.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года У него контракт до лета 2030-го.
  • Петербуржцы идут вторыми в РПЛ с 39 очками в 18 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
  • До этого они выиграли 6 из 7 розыгрышей Премьер-лиги.

Источник: ютуб-канал Александра Бубнова
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Семак Сергей Бубнов Александр Орлов Геннадий
СильныйМозг
1771879738
Бубнов трепло. Но здесь, снимаю шляпу, это правда. Это Геннадий Сергеевич Орлов вымучал эту покупку. Все его комментарии помню, всё к этому вело. Пора признать, Гена вымучал Зениту 6 побед подряд, но игры, за этот промежуток времени, я так и не увидел. У Гвардиолы, есть почерк. У Семака есть 4-4-2.
Ответить
Semenycch
1771880099
Чушь собачья!
Ответить
vvv123
1771881356
Орлов ошибся и это сейчас больно аукается Зениту!
Ответить
Mirak92
1771882586
Не верю лысому, он патологический балабол с деменцией.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771882929
Из книги Бубнова про Спартак: когда я пришёл в команду, то один раз меня позвали в тренерскую, а там сидят Гаврилов, Дасаев и Черенков и говорят, что завтра играем договорняк... ❝ — Я стараюсь сильно себя не осуждать. — Надо же, как щедро с твоей стороны. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Прокс
1771908066
Я знаю кто помог бубну попасть в ПНД,.....Ловчев!!!вот такая технология!!!!
Ответить
