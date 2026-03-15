Соболев: «Я 100% игрок старта «Зенита», какие могут быть вопросы»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев сделал заявление после матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 2:0.

Оба гола они забили с пенальти – 11-метровые реализовали Александр Соболев и Джон Дуран.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с москвичом Сергеем Карасевым.

Он не удалил зенитовцев Вендела и Соболева. Первый попал ногой в живот Роману Зобнину, второй – выставил локоть в лицо Наилю Умярову.

«Спартак» не побеждает «Зенит» в Санкт-Петербурге в РПЛ с 2012 года.

– Соболев сейчас игрок стартового состава? Вы заслужили?

– Да, 100%. Какие могут быть вопросы, если я забил три гола в четырех играх.