  • Соболев: «Я 100% игрок старта «Зенита», какие могут быть вопросы»

Соболев: «Я 100% игрок старта «Зенита», какие могут быть вопросы»

15 марта, 19:23
6

Нападающий «Зенита» Александр Соболев сделал заявление после матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Петербуржцы выиграли дома со счетом 2:0.
  • Оба гола они забили с пенальти – 11-метровые реализовали Александр Соболев и Джон Дуран.
  • Матч обслуживала судейская бригада во главе с москвичом Сергеем Карасевым.
  • Он не удалил зенитовцев Вендела и Соболева. Первый попал ногой в живот Роману Зобнину, второй – выставил локоть в лицо Наилю Умярову.
  • «Спартак» не побеждает «Зенит» в Санкт-Петербурге в РПЛ с 2012 года.

– Соболев сейчас игрок стартового состава? Вы заслужили?

– Да, 100%. Какие могут быть вопросы, если я забил три гола в четырех играх.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (6)
...уефан
1773592077
...видели тебя вчера в трёх эпизодах - пенальти, очки-жёлтая, локоть-лицо- "вторая жёлтая". Стопроцентно - основа!...
1773592705
Любого дядю Васю алкаша возьмите, будет такой же игрок основы. Три гола в год точно забьёт, только наливайте вовремя.
ОК, Зенит!
1773597571
Нет Соболь. Ты не игрок старта. Ты недоразумение Зенита. Сезон заканчивается. Ты сколько забил? Хрен да ни хрена.
Чилим.
1773597623
Дельфин возомнил себя китом...
FWSPM
1773604186
тебя в старт ставят потому что больше некого )) привезли какого то зулуса в попыхах а он вобще нулевой. как и ты вобщем. хорошо хоть пенальти назначают а то вобще непонятно как забивать
