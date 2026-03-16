Команда «Спартака» сыграла в финале европейского турнира

«Спартак»-U15 стал серебряным призером международного турнира Honved Cup в Венгрии.

Команда «Спартака» 2011 года рождения уступила в финале турнира, который прошел в Будапеште, сверстникам из испанского «Эльче» со счетом 0:2.

«Спартак» пропустил первый мяч на 74-й минуте, а второй гол «Эльче» забил в компенсированное время.