Команда «Спартака» сыграла в финале европейского турнира

«Спартак»-U15 стал серебряным призером международного турнира Honved Cup в Венгрии.
Команда «Спартака» 2011 года рождения уступила в финале турнира, который прошел в Будапеште, сверстникам из испанского «Эльче» со счетом 0:2.
«Спартак» пропустил первый мяч на 74-й минуте, а второй гол «Эльче» забил в компенсированное время.
- На групповом этапе «Спартак» сыграл с итальянской «Аталантой» вничью 0:0 и победил в серии пенальти со счетом 8:7, а также обыграл словенский «Марибор» со счетом 2:0.
- Российскую команду пригласили в Венгрию, несмотря на продолжающееся с 2022 года отстранение российского футбола от международного. Сборная страны проводит только товарищеские матчи, российские клубы не участвуют в еврокубках.
- В Российском футбольном союзе (РФС) выражали надежду, что бан снимут в 2026 году.
Источник: «Бомбардир»