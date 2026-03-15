«Спартак» установил личный антирекорд

«Спартак» не побеждает «Зенит» в гостях 14 матчей подряд в чемпионате России.
Команда Хуана Карлоса Карседо 14 марта уступила «Зениту» (0:2) на выезде в 21-м туре РПЛ, после чего гостевая серия без побед над петербургским клубом продлилась до 14 игр.
Телеграм-канал Opta Sports сообщил, что этот отрезок стал худшей гостевой серией в истории «Спартака» в чемпионатах России.
- После 21 тура «Спартак» идет шестым в таблице РПЛ с 35 очками.
- В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Оренбургом» 22 марта, матч начнется в 13:45 по московскому времени.
- «Спартак» не становился чемпионом России с 2017 года.
Источник: «Бомбардир»