Быстров: «Спартак» обосрался во втором тайме»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров назвал справедливой победу петербуржцев над москвичами в игре 21-го тура РПЛ.

– Конечно, «Зенит» победил справедливо. Счет же 2:0, а «Спартак» ни разу не пробил в створ ворот.

– То есть, можно сказать, что красно-белые сами отдали победу «Зениту»?

– «Спартак» играл хорошо первый тайм, а во втором обосрался. Семак сделал правильные замены, на которые тренерский штаб «Спартака» никак не отреагировал.

– В двух последних турах «Зенит» пробил 4 пенальти. Видите ли вы в этом закономерность?

– Я вижу идиотизм некоторых футболистов, которые фолят в глупых и ненужных ситуациях.