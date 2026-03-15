Быстров: «Спартак» обосрался во втором тайме»

15 марта, 15:50
6

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров назвал справедливой победу петербуржцев над москвичами в игре 21-го тура РПЛ.

– Конечно, «Зенит» победил справедливо. Счет же 2:0, а «Спартак» ни разу не пробил в створ ворот.

– То есть, можно сказать, что красно-белые сами отдали победу «Зениту»?

– «Спартак» играл хорошо первый тайм, а во втором обосрался. Семак сделал правильные замены, на которые тренерский штаб «Спартака» никак не отреагировал.

– В двух последних турах «Зенит» пробил 4 пенальти. Видите ли вы в этом закономерность?

– Я вижу идиотизм некоторых футболистов, которые фолят в глупых и ненужных ситуациях.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир
Комментарии (6)
АК 68
1773579904
вова быстров и гавно-уже стали словами-синонимами.
FROLL007
1773580550
Они только ныть мастера. Гыгыгы
ziborock
1773582253
Я бы сказал что во втором тайме начал срать Карасев!
erybov1965
1773584899
Семак сделал правильные замены?Ну давайте мысленно поменяем тренеров в командах наоборот.Кого бы Семак выпустил в Спартаке?Правильно не знаем,но там никого и не было,а в Зените есть.Так заслуга в этом Семака?А может быть финансы и работа селекционного отдела.Так правильнее было сказать,что в Зените скамейка длиннее по качеству подбора игроков.Благодаря этому и грубым нелепым ошибкам в штрафной такой счет и Зенит выиграл.А если бы судья судил по всем правилам,еще были моменты,которые могли по-другому повернуть игру.Даже некоторые эксперты,бывшие и настоящие игроки игроки Зенита это признали.И никто,кроме Быстрова не сказал,что Спартак обосрался.
Прокс
1773585134
Высерки Москва-швейные опять ищут 5 копеек в поле!!
18+
