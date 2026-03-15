Быстров: «Спартак» обосрался во втором тайме»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров назвал справедливой победу петербуржцев над москвичами в игре 21-го тура РПЛ.
– Конечно, «Зенит» победил справедливо. Счет же 2:0, а «Спартак» ни разу не пробил в створ ворот.
– То есть, можно сказать, что красно-белые сами отдали победу «Зениту»?
– «Спартак» играл хорошо первый тайм, а во втором обосрался. Семак сделал правильные замены, на которые тренерский штаб «Спартака» никак не отреагировал.
– В двух последних турах «Зенит» пробил 4 пенальти. Видите ли вы в этом закономерность?
– Я вижу идиотизм некоторых футболистов, которые фолят в глупых и ненужных ситуациях.
- Два гола петербуржцев с пенальти забили Александр Соболев на 45-й минуте и Джон Дуран на 81-й.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 45 очками после 21 тура. «Спартак» идет 6-м с 35 баллами.
Источник: «Спорт день за днём»