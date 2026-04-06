Сперцян назвал условие для ухода из «Краснодара»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что перейдет только в европейский топ-клуб.
«Я понимаю, что мне летом 26 лет… конечно, я не поеду в условный «Эльче» из «Краснодара», из моего родного клуба, где я вырос и где мы играем за высокие места.
«Краснодар» считается топ-клубом. Должна быть прямо какая-то неуверенность в себе или ещe что-то. Ну, это лично моe мнение.
Ради чего уезжать? Лишь бы попробовать? Сейчас не время, я считаю. Если это реально будет топ-клуб, то да», – сказал Сперцян.
- 25-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне армянский полузащитник забил 12 голов и сделал 16 ассистов в 32 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: Corner Football Armenia