Сперцян назвал условие для ухода из «Краснодара»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что перейдет только в европейский топ-клуб.

«Я понимаю, что мне летом 26 лет… конечно, я не поеду в условный «Эльче» из «Краснодара», из моего родного клуба, где я вырос и где мы играем за высокие места.

«Краснодар» считается топ-клубом. Должна быть прямо какая-то неуверенность в себе или ещe что-то. Ну, это лично моe мнение.

Ради чего уезжать? Лишь бы попробовать? Сейчас не время, я считаю. Если это реально будет топ-клуб, то да», – сказал Сперцян.