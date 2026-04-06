Сперцян назвал условие для ухода из «Краснодара»

6 апреля, 16:39
19

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что перейдет только в европейский топ-клуб.

«Я понимаю, что мне летом 26 лет… конечно, я не поеду в условный «Эльче» из «Краснодара», из моего родного клуба, где я вырос и где мы играем за высокие места.

«Краснодар» считается топ-клубом. Должна быть прямо какая-то неуверенность в себе или ещe что-то. Ну, это лично моe мнение.

Ради чего уезжать? Лишь бы попробовать? Сейчас не время, я считаю. Если это реально будет топ-клуб, то да», – сказал Сперцян.

  • 25-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне армянский полузащитник забил 12 голов и сделал 16 ассистов в 32 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Еще по теме:
Сперцян не перешел в «Порту» по двум причинам 8
Травмированного капитана «Краснодара» досрочно вернули в клуб
Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать 10
acor94
1775482951
И хорошо. Сильных игроков нужно держать на цепи, чтоб не уезжали.
АЛЕКС 58
1775483408
Топ клубы это не для таких как ты и Захарян
Alexander.saf
1775484238
Кому ты нужен, болтун
Цугундeр
1775484586
Пюник тешит себя надеждами перебить Эдичку у топ-5..)
Бан
1775488983
В «Эльче» зарыдали: Сперцян к нам не едет!
Император 1
1775490399
Так там его за симуляции накажут быстро
Интерес
1775492949
"Реал" сгодится??? Ща позвоню...
Artemka444
1775502967
Да кому он там нужен По 10-15 голевых если бы отдавал стабильно то может быть
zigbert
1775547191
Сперцян рассуждает правильно.
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
