  Смолов раскрыл, чем закончилась история с украденными часами в Казани

Смолов раскрыл, чем закончилась история с украденными часами в Казани

6 апреля, 18:28
9

Экс-форвард сборной России Федор Смолов рассказал, что его пропавшие часы стоимостью 7-8 миллионов рублей не нашли.

  • Инцидент произошел в Казани в ноябре 2024 года.
  • Во время матча «Рубин»«Краснодар» из шкафчика Смолова неизвестный украл часы.

– Что в итоге с украденными часами?

– Ничего, часов нет. Что именно произошло, разбираться не стал.

Я был в «Краснодаре», мы шли, если не ошибаюсь, на первом месте, и тот сезон стал чемпионским, и я в какой‑то момент стал относиться к этому так: я эти часы «переплавил» в золотую медаль чемпионата. Думаю, это самая правильная позиция.

– Готовы бы были за свою карьеру часов пять‑шесть «переплавить» в чемпионскую медаль?

– Когда с тобой происходят такие ситуации, это очень неприятно, болезненно, ты переживаешь, злишься, испытываешь разный спектр эмоций, а потом, спустя время, задаешь себе вопрос: а готов ли я был бы добровольно отдать часы в обмен на чемпионство, если бы подобное мне сказали до сезона?

И я себе сразу ответил, что да, готов. И когда такой диалог происходит внутри себя, проще становится воспринимать такие истории.

– Те часы были кем‑то вам подарены?

– Нет, я их сам покупал.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Смолов Федор
Комментарии (9)
acor94
1775490122
Бред, победы надо добывать на поле а не обменивать на часики за недельную зарплату.
Ответить
Император 1
1775490241
Судьям отдал, за купленное чемпионство
Ответить
Цугундeр
1775490356
"Однажды в Сочи у Владимира Высоцкого украли куртку и вещи. ..пошёл в милицию, а когда вернулся, обнаружил вещи на месте. Почти все. Рядом лежала записка: «Простите нас, Владимир Семёнович. Мы не знали, чьи это вещи. Куртку и документы возвращаем, а джинсы, простите, уже продали». Вот такой была народная любовь !!!" А тебе, псина синерукая, поделом!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775492540
Мажор Федичка росписной деньги не считает. 5 лямов туда сюда на мелкие расходы. Гыгыгы
Ответить
гидромашина
1775500678
А кто часы украл то ?
Ответить
Томик
1775502786
Что хоть за часы были? Интересно же, какое у расписного представление о прекрасном.
Ответить
stop mashina
1775505420
Часы украли. Но Смолов постенсялся назвать имя. А Дзюба украл деньги у одноклубника. Там сразу известно стало кто вор.
Ответить
Foxitkuban
1775578447
Сколько в комментариях жалких завистников...
Ответить
