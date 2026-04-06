Смолов раскрыл, чем закончилась история с украденными часами в Казани

Экс-форвард сборной России Федор Смолов рассказал, что его пропавшие часы стоимостью 7-8 миллионов рублей не нашли.

Инцидент произошел в Казани в ноябре 2024 года.

Во время матча «Рубин» – «Краснодар» из шкафчика Смолова неизвестный украл часы.

– Что в итоге с украденными часами?

– Ничего, часов нет. Что именно произошло, разбираться не стал.

Я был в «Краснодаре», мы шли, если не ошибаюсь, на первом месте, и тот сезон стал чемпионским, и я в какой‑то момент стал относиться к этому так: я эти часы «переплавил» в золотую медаль чемпионата. Думаю, это самая правильная позиция.

– Готовы бы были за свою карьеру часов пять‑шесть «переплавить» в чемпионскую медаль?

– Когда с тобой происходят такие ситуации, это очень неприятно, болезненно, ты переживаешь, злишься, испытываешь разный спектр эмоций, а потом, спустя время, задаешь себе вопрос: а готов ли я был бы добровольно отдать часы в обмен на чемпионство, если бы подобное мне сказали до сезона?

И я себе сразу ответил, что да, готов. И когда такой диалог происходит внутри себя, проще становится воспринимать такие истории.

– Те часы были кем‑то вам подарены?

– Нет, я их сам покупал.