«Зенит» будет обмениваться молодыми футболистами с европейским клубом

«Зенит» собирается углубить сотрудничество со швейцарским «Сьоном».

Клубы близки к заключению партнерства на уровне академий и юношеских команд.

В будущем к проекту могут присоединиться «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Кайрат».

«Речь идет о проекте, связанном с развитием игроков в возрасте от 12 до 19 лет. Модель предполагает не только футбольную подготовку, но и образовательное направление, а потенциальные обмены между структурами клубов рассматриваются как одна из частей будущего сотрудничества.

На данный момент создается школа, которая будет вести молодых игроков вплоть до университетской программы, которая будет составлять 7500 часов футбола и 6500 часов обучения, с потенциальными обменами между клубами», – сообщил источник.