Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Балтика» отказалась от 4,5 миллиона за основного игрока

6 апреля, 19:30
11

«Балтика» могла лишиться своего лучшего бомбардира во время зимнего трансферного окна.

«Флуминенсе» предлагал за нападающего Брайана Хиля 4,5 миллиона евро.

«Калининградский клуб отказался от обсуждения возможной сделки по причине того, что «Флуминенсе» сделал предложение после завершения зимнего трансферного окна в России. Это делало невозможным поиск замены.

Что касается лета, то «Балтика» будет готова рассмотреть продажу нападающего за сумму от 5 млн евро», – сообщил источник.

  • Хиль идет на втором месте в списке лучших бомбардиров РПЛ-2025/26.
  • Он забил 13 голов в 23 матчах текущего чемпионата.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Балтика Флуминенсе Хиль Брайан
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1775493049
) Такой вокализ(с тринадцатью голами)) самим нужен. «Мистер Трололо».)
Ответить
Император 1
1775493566
Правильно сделали
Ответить
СПОРТ 21 века
1775493862
Пять млн евро — мало для второго бомбардира лиги. Вообще, если верить источнику Балтики, а это, на секундочку, глава попечительского совета Мясников, то калининградцы меньше чем за десять млн долларов разговаривать даже не будут. А тут пишут пять млн евро. Этим интернет-источникам веры нет. Лучше проверять информацию из клуба. Балтика не враг себе, чтобы избавляться от игрока, на котором она держится. Хиль в Балтике прямо сейчас это как Даку в Рубине...
Ответить
Интерес
1775494420
КАк говорит лидер страны-"Уши им от дохлого осла!"
Ответить
Красногорск_Фан
1775494557
Стоит дороже. И намного лучше многих загорелых из Зенита которых покупали за 30-40 млн.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 