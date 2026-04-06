«Балтика» отказалась от 4,5 миллиона за основного игрока

«Балтика» могла лишиться своего лучшего бомбардира во время зимнего трансферного окна.

«Флуминенсе» предлагал за нападающего Брайана Хиля 4,5 миллиона евро.

«Калининградский клуб отказался от обсуждения возможной сделки по причине того, что «Флуминенсе» сделал предложение после завершения зимнего трансферного окна в России. Это делало невозможным поиск замены.

Что касается лета, то «Балтика» будет готова рассмотреть продажу нападающего за сумму от 5 млн евро», – сообщил источник.