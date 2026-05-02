51-летний экс-игрок сборной России завершил 24-часовой забег

2 мая, 12:08
2

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин совершил 24-часовой забег.

«Последние полчаса шагом. Мое почтение двум сотрудникам РФС. Алексей Смертин и Игорь Принь. Через пять минут будет ровно 24 часа на дистанции», – сообщил комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский, который следил за забегом.

«51-летний Алексей Смертин занял 25-е место (из 61) на чемпионате России по суточному бегу: экс-капитан сборной России по футболу за 24 часа преодолел 208 километров.

С учетом пауз Алексей сутки поддерживал темп 6:55 мин/км, гонка проходила на стадионе по 400-метровому кругу», – написал телеграм-канал «Бежим за пивом».

  • Смертин ранее пробежал 50 километров в Оймяконе. Это было в январе 2026 года.
  • Забег проходил при температуре минус 41 градус по Цельсию.
  • Смертин провел 55 матчей за сборную России. Он выступал в АПЛ за лондонские «Челси», «Фулхэм».

Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского
Комментарии (2)
Пингвины Антарктиды/Форпо
1777721896
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА круто, приглашаю Алексея в марафонскую команду пингвинов ⚽
алдан2014
1777724780
А чё,после Оймякона, он ещё не в книге Гиннеса? Сто пудов там туфта какая то.
