51-летний экс-игрок сборной России завершил 24-часовой забег

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин совершил 24-часовой забег.

«Последние полчаса шагом. Мое почтение двум сотрудникам РФС. Алексей Смертин и Игорь Принь. Через пять минут будет ровно 24 часа на дистанции», – сообщил комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский, который следил за забегом.

«51-летний Алексей Смертин занял 25-е место (из 61) на чемпионате России по суточному бегу: экс-капитан сборной России по футболу за 24 часа преодолел 208 километров.

С учетом пауз Алексей сутки поддерживал темп 6:55 мин/км, гонка проходила на стадионе по 400-метровому кругу», – написал телеграм-канал «Бежим за пивом».