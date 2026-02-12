Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Смертин объяснил, почему не смотрит футбол

12 февраля, 15:27
3

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал, что не смотрит футбол.

  • 50-летний Смертин ранее пробежал 50 километров в Оймяконе.
  • Забег проходил при температуре минус 41 градус по Цельсию.
  • Смертин провел 55 матчей за сборную России.

– Ты сейчас вообще не смотришь футбол?

– Нет. За последние годы – разве что чемпионат мира в Катаре, и то начиная с плей-офф. Даже Лигу чемпионов не смотрю. Хотя читаю, слежу. Могу при случае посмотреть какой-нибудь матч вроде «Зенит» – «Спартак», когда так выпадает, что и сам свободен, и жена чем-то занята. Когда в последний раз был на игре – уже и не помню.

Зато помню, как Игорь Семшов, еще когда играл, очень любил смотреть любой футбол – и сейчас продолжает. Я еще удивлялся такой ненасытности. Сам не смотрел и когда играл, теперь же – тем более. Но самому мне играть жутко нравилось. А закончил, потому что разлюбил его. Как уже говорил, не делаю ничего того, что не люблю.

Еще по теме:
51-летний экс-игрок сборной России завершил 24-часовой забег 2
Экс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале 1
Смертин ходил на свидания с будущей женой с револьвером 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Смертин Алексей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770900337
Комментарий скрыт модератором
Ответить
evgevg13
1770902173
Каждому своё
Ответить
neim
1770917801
Почти как Фёдор Конюхов! Ну а что, каждый человек реализуется в этой жизни по своему. Можно только похвалить его за целеустремлённость.
Ответить
Главные новости
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
1
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
1
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
1
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
8
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
5
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
7
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
8
Все новости
Все новости
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
1
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
2
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
5
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
7
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
8
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
3
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
4
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
28
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
7
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
6
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
7
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
2
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
13
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+