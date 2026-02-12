Смертин объяснил, почему не смотрит футбол

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал, что не смотрит футбол.

50-летний Смертин ранее пробежал 50 километров в Оймяконе.

Забег проходил при температуре минус 41 градус по Цельсию.

Смертин провел 55 матчей за сборную России.

– Ты сейчас вообще не смотришь футбол?

– Нет. За последние годы – разве что чемпионат мира в Катаре, и то начиная с плей-офф. Даже Лигу чемпионов не смотрю. Хотя читаю, слежу. Могу при случае посмотреть какой-нибудь матч вроде «Зенит» – «Спартак», когда так выпадает, что и сам свободен, и жена чем-то занята. Когда в последний раз был на игре – уже и не помню.

Зато помню, как Игорь Семшов, еще когда играл, очень любил смотреть любой футбол – и сейчас продолжает. Я еще удивлялся такой ненасытности. Сам не смотрел и когда играл, теперь же – тем более. Но самому мне играть жутко нравилось. А закончил, потому что разлюбил его. Как уже говорил, не делаю ничего того, что не люблю.