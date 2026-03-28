Экс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин совершил шестичасовой забег по спортивному залу.
«Алексей Смертин пробежал 73 километра по 200-метровому кругу. Забег занял шесть часов, но вообще это всего лишь тренировка – так Смертин готовится к первомайскому марафону на 240 километров.
Темп Смертину помогал поддерживать в том числе олимпийский чемпион Юрий Борзаковский», – написал источник.
- 50-летний Смертин ранее пробежал 50 километров в Оймяконе.
- Забег проходил при температуре минус 41 градус по Цельсию.
- Смертин провел 55 матчей за сборную России. Он выступал в АПЛ за лондонские «Челси», «Фулхэм».
