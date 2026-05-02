Определен самый смешной клуб РПЛ

Блогер Павел Городницкий рассказал, что его смешит ЦСКА.
«Вот насколько сейчас скучный «Спартак», настолько же смешной ЦСКА.
Со всеми карманными инсайдерами, со всеми сериалами, с голосовыми, сука, чатами, с выгодными обменами, с рабочими поездками Шевелева, со всей знаменитой семейной атмосферой.
И с тренером-открытием, который за два месяца стал тренером-закрытием.
Обожаю», – написал Городницкий.
- Фабио Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 12 матчах при 3 ничьих и 5 поражениях.
- Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: телеграм-канал Павла Городницкого