Чернов поставил точку в вопросе возвращения в «Спартак»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов, принадлежащий «Спартаку», не верит, что вернется в московский клуб.

– Твой представитель сказал, что «Спартак» не выразил желание продлить соглашение.

– Они давно его не выразили. Я собираюсь выиграть последние две игры, чтобы «Крылья» обеспечили себе прописку в РПЛ на следующий сезон. А дальше буду уже думать.

– Вариант со «Спартаком» ты уже исключаешь?

– Конечно, да. Буду болеть за ребят последние два тура, но пока так.

– Не обидно, что твоя история закончилась подобным образом?

– Обидно, но, а что делать? Это футбол: сегодня нужен, завтра не нужен. Допускаю ли, что еще позовут в «Спартак»? Нет. Если бы хотели позвать, уже бы позвали.