Стало известно, от чего зависит судьба Галактионова в «Локомотиве»

Главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова могут уволить по окончании сезона.
«Многое будет зависеть от итогового места паровозов в чемпионате. Если «Локомотив» возьмет бронзу, то РЖД увеличит финансирование. Ежели нет, то всe останется на текущем уровне и покупки можно будет совершать только с денег от продаж.
Судьба Галактионова также во многом зависит от попадания в призы. Задача на сезон, поставленная Белозеровым, – место в тройке. Если Михал Михалыч ее выполнит, убрать его будет сложно (отрыв от «Спартака» 2 очка, «Балтики» – 4, ЦСКА – 5 – впереди игры с последними двумя).
Говорят, что Борис Ротенберг хочет заменить Михалыча на своего тренера, а Дмитрия Ульянова – на своего спортдира (отсюда инфа про якобы недовольство СД работой Дмитрия, которого на самом деле нет)» – написал источник.
- Накануне столичное дерби «Локомотив» – «Динамо» на «РЖД Арене» завершилось ничьей со счетом 1:1.
- «Локо» идет на третьем месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на восьмом.