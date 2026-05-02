Стало известно, от чего зависит судьба Галактионова в «Локомотиве»

Главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова могут уволить по окончании сезона.

«Многое будет зависеть от итогового места паровозов в чемпионате. Если «Локомотив» возьмет бронзу, то РЖД увеличит финансирование. Ежели нет, то всe останется на текущем уровне и покупки можно будет совершать только с денег от продаж.

Судьба Галактионова также во многом зависит от попадания в призы. Задача на сезон, поставленная Белозеровым, – место в тройке. Если Михал Михалыч ее выполнит, убрать его будет сложно (отрыв от «Спартака» 2 очка, «Балтики» – 4, ЦСКА – 5 – впереди игры с последними двумя).

Говорят, что Борис Ротенберг хочет заменить Михалыча на своего тренера, а Дмитрия Ульянова – на своего спортдира (отсюда инфа про якобы недовольство СД работой Дмитрия, которого на самом деле нет)» – написал источник.