Рабинер отреагировал на неожиданный поступок Галактионова, который может стоить ему работы

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил едкие слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в адрес клуба.
«Выступил Михал Михалыч, однако! Ранее за ним такого ерничества не наблюдалось.
Идет на обострение с клубом – опять же не в обычном галактионовском тихом стиле. И тут же – инсайды о его возможном летнем переходе в ЦСКА. Оч-чень интересно», – написал Рабинер.
- Накануне столичное дерби «Локомотив» – «Динамо» на «РЖД Арене» завершилось ничьей со счетом 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Локо» идет на третьем месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на восьмом.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера