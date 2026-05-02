Фанаты в шоке, как себя запустил Игуаин

Бывший нападающий «Реала» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин сделал фото с болельщиком в спортивном магазине в Майами.

Фанаты удивлены, как сейчас выглядит 38-летний спортсмен, закончивший карьеру в январе 2023 года в «Интере Майами».

В активе уроженца французского Бреста 75 матчей за сборную Аргентины, 31 гол. Дебют состоялся в октябре 2009 года в игре квалификации ЧМ-2010 против Перу (2:1). Гонсало открыл счет в матче.

Больше всего матчей в карьере Гонсало Игуаин провел за мадридский «Реал». У игрока 264 встречи за испанцев, 121 забитый мяч, 56 результативных передач.

С «Реалом» Игуаин трижды брал Примеру. Также игрок выступал за «Ювентус», «Наполи», «Милан», «Челси».

