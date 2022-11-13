Мелкадзе ответил на сравнение с Игуаином

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе считает, что он еще не достиг уровня экс-форварда «Реала» Гонсало Игуаина.

– Можем ли мы вас сравнить с Гонсало Игуаином в его лучшие годы?

– Если только лысиной. Манера игры? Это уже ваше дело – сравнивать. До уровня Игуаина работать и работать. 24/7.

25-летний Мелкадзе стоит 800 тысяч евро.

Игрок – воспитанник «Спартака».

В сезоне РПЛ у Мелкадзе 14 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

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