Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Марадону вытеснили из топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины

Марадону вытеснили из топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины

5 сентября, 16:29

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил 33-й гол в составе сборной Аргентины.

Он поразил ворота Венесуэлы (3:0) в матче отбора ЧМ-2026.

Лаутаро вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории аргентинской сборной.

Он обошел легендарного Диего Марадону, у которого 32 мяча за национальную команду.

Теперь топ-5 выглядит так:

  1. Лионель Месси – 114 голов в 194 матчах;
  2. Габриэль Батистута – 54 гола в 78 матчах;
  3. Серхио Агуэро – 42 гола в 101 матче;
  4. Эрнан Креспо – 35 голов в 64 матчах;
  5. Лаутаро Мартинес – 33 гола в 71 матче.

Еще по теме:
Роналду опередил Месси по важному показателю
Роналду остался 1 гол до нового рекорда 4
Известны 17 из 48 участников ЧМ-2026
Источник: Sky Sport Italia
Аргентина. Примера Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Интер Аргентина Мартинес Лаутаро Марадона Диего
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро
12:59
1
РФС предложили 2 города для матчей Россия – США
12:48
3
Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»
12:35
4
«Зенит» планирует в октябре сыграть с клубом Примеры в Испании
12:21
3
Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику
11:59
9
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
16
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»
10:45
2
Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест
10:29
5
Все новости
Все новости
Марадону вытеснили из топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины
5 сентября
Месси сообщил, что больше не сыграет за сборную в Аргентине
5 сентября
2
Месси допустил, что не поедет на ЧМ-2026
5 сентября
«Бока Хуниорс» вернула чемпиона мира, выступавшего за «Зенит»
11 июля
5
Юный Нуин скончался на операционном столе: подробности трагедии в аргентинском футболе
27 июня
ФотоМуслера нашел новый клуб после 14 лет в «Галатасарае»
25 июня
Символическая сборная величайших игроков всех времен по версии FourFourTwo
15 июня
6
Ди Мария вернулся в родной клуб спустя 18 лет
29 мая
Тренер сборной Аргентины Скалони удивил выбором команды мечты
14 мая
1
Умер чемпион мира в составе сборной Аргентины
5 мая
3-кратный чемпион России принес «Ривер Плейту» победу над «Бокой» в Суперкласико
27 апреля
1
Судмедэксперт: «Вероятно, агония Марадоны продолжалась 12 часов»
28 марта
ФотоВанда устроила эротическую фотосессию на фортепиано
10 марта
4
ФотоВанда выложила эротические фото из постели
23 февраля
14
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
10 февраля
ФотоЭкс-игрок «Спартака» извинился за секс с Вандой: «Самая большая ошибка в жизни»
9 февраля
14
ФотоТрехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
22 января
1
ФотоНавас нашел новый клуб по совету Месси
22 января
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
21 января
«Бока Хуниорс» объявил о переходе экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»
17 января
Икарди выразил недовольство, что Ванда изменяла ему с экс-игроком «Спартака»
10 января
12
ВидеоДом Демикелиса атаковал медведь
4 января
ФотоВанда выложила эротичное фото в боди
4 января
4
Стогниенко песней «Сектора Газа» отреагировал на массовое заражение сифилисом в «Боке Хуниорс»
2 января
1
У нескольких футболистов «Боки Хуниорс» нашли венерическое заболевание
1 января
2
ФотоВанда выложила новое постельное фото
1 января
4
ФотоВанда выложила соблазнительные фото из постели
2024.12.29 21:38
2
Гатти выделил ключевого игрока Аргентины на победном ЧМ-2022: «Все партнеры должны отсосать ему»
2024.12.25 19:40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 