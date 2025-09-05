Марадону вытеснили из топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил 33-й гол в составе сборной Аргентины.
Он поразил ворота Венесуэлы (3:0) в матче отбора ЧМ-2026.
Лаутаро вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории аргентинской сборной.
Он обошел легендарного Диего Марадону, у которого 32 мяча за национальную команду.
Теперь топ-5 выглядит так:
- Лионель Месси – 114 голов в 194 матчах;
- Габриэль Батистута – 54 гола в 78 матчах;
- Серхио Агуэро – 42 гола в 101 матче;
- Эрнан Креспо – 35 голов в 64 матчах;
- Лаутаро Мартинес – 33 гола в 71 матче.
Источник: Sky Sport Italia