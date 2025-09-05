Марадону вытеснили из топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил 33-й гол в составе сборной Аргентины.

Он поразил ворота Венесуэлы (3:0) в матче отбора ЧМ-2026.

Лаутаро вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории аргентинской сборной.

Он обошел легендарного Диего Марадону, у которого 32 мяча за национальную команду.

Теперь топ-5 выглядит так: