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    29 из 32 участников ЧМ-2022 уже известны – посмотрите на них

    29 из 32 участников ЧМ-2022 уже известны – посмотрите на них

    Криштиану Роналду сыграет на пятом чемпионате мира.

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    20 крутых звезд, которые не приедут на ЧМ-2018. Будем скучать
    Список

    20 крутых звезд, которые не приедут на ЧМ-2018. Будем скучать

    Буффон, Бэйл, Мхитарян и другие.

    22

    Колумбия и Перу специально устроили ничью. Это договорняк?
    ЧМ-2018

    Колумбия и Перу специально устроили ничью. Это договорняк?

    Радамель Фалькао и перуанские футболисты посовещались и оставили сборную Чили без чемпионата мира.

    15

    Хет-трик Месси вытащил Аргентину на ЧМ-2018. Чили и США в Россию не приедут
    Невероятная ночь

    Хет-трик Месси вытащил Аргентину на ЧМ-2018. Чили и США в Россию не приедут

    Вы в одном клике от рассказа о самой крутой ночи во всей квалификации к ЧМ-2018.

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    Без Аргентины и Голландии, но с Кипром и Панамой. Каких сенсаций ждать от отбора ЧМ-2018?
    Борьба

    Без Аргентины и Голландии, но с Кипром и Панамой. Каких сенсаций ждать от отбора ЧМ-2018?

    «Бомбардир» намечает главные интриги финальных матчей отбора. И да – мы можем потерять Месси!

    31

    Новая девушка Санчеса, которой недовольны 50 тысяч чилийцев
    #голыидевушки

    Новая девушка Санчеса, которой недовольны 50 тысяч чилийцев

    Все эти люди требуют, чтобы звезда сборной Чили Алексис Санчес расстался со своей девушкой. Показываем, кто она такая и что произошло.

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    «Он – кривоногий коротышка». Когда Месси бывает противным
    Мерзость

    «Он – кривоногий коротышка». Когда Месси бывает противным

    Лионель Месси выиграл для «Барселоны» матч против «Реала». Даже это не спасает его от позора и насмешек. «Бомбардир» рассказывает, как аргентинский лидер «Барселоны» совершает плохие поступки и портит себе репутацию. Он больше не тот парень с другой планеты, которым все привыкли восхищаться.

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    В Португалии представили смешной бюст Роналду. Бразилия пробилась на ЧМ-2018. Дайджест событий дня
    Итоги дня

    В Португалии представили смешной бюст Роналду. Бразилия пробилась на ЧМ-2018. Дайджест событий дня

    У Дзагоева травма задней поверхности бедра. «Боруссия» хочет продлить контракт с Тухелем. «Реал» может подать в суд на Пике. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    4

    Месси впаяли дисквалификацию на четыре игры. Россия спаслась в матче с Бельгией. Дайджест событий дня
    Итоги дня

    Месси впаяли дисквалификацию на четыре игры. Россия спаслась в матче с Бельгией. Дайджест событий дня

    «Барселона» нашла замену Луису Энрике. В Исландии – демографический взрыв спустя девять месяцев после Евро. Месси оскорбил судью и получил дисквалификацию на четыре матча. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

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    Сьюзи Кортес. Лучшая попа Бразилии, полюбившая Россию и Забиваку
    #голыидевушки

    Сьюзи Кортес. Лучшая попа Бразилии, полюбившая Россию и Забиваку

    Обладательница лучшей попы Бразилии-2015 настолько вдохновилась талисманом ЧМ-2018, что устроила эротическую фотосессию с его изображением. «Бомбардир» показывает самые откровенные фотографии модели.

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    «Мы достигли дна». 5 причин падения сборной Аргентины
    Провал

    «Мы достигли дна». 5 причин падения сборной Аргентины

    Аргентина разгромила Колумбию, но не поправила свое ужасное положение. Чемпионат мира в России рискует остаться без Лео Месси. «Бомбардир» разбирается в причинах невнятного выступления «альбиселесте» в отборочной группе.

    8

    «Не нужно убеждать Месси выступать за сборную». Кто будет тренировать Аргентину
    Новое лицо

    «Не нужно убеждать Месси выступать за сборную». Кто будет тренировать Аргентину

    «Альбиселеста» отказалась от Диего Симеоне в пользу самого неочевидного кандидата в тренеры. «Бомбардир» рассказывает про Эдгардо Бауса, из-за которого в сборную решил вернуться тот, на кого молится вся страна.

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    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Аргентина65018:215
    2Уругвай641113:513
    3Колумбия63306:312
    4Эквадор63215:311
    5Венесуэла62316:39
    6Бразилия62138:77
    7Парагвай61231:35
    8Чили61233:75
    9Боливия61054:143
    10Перу60241:82
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