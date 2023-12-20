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|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Нуньес
|Уругвай
|5
|2
|Месси
|Аргентина
|3
|3
|де ла Крус
|Уругвай
|3
|4
|Неймар
|Бразилия
|2
|5
|Отаменди
|Аргентина
|2
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Неймар
|Бразилия
|3
|2
|Нуньес
|Уругвай
|3
|3
|де ла Крус
|Уругвай
|3
|4
|Ди Мария
|Аргентина
|2
|5
|Араухо
|Уругвай
|2