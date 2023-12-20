Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Дарвин Нуньес
|Уругвай
|5
|5
|1
|1.00
|2
|Лионель Месси
|Аргентина
|4
|3
|0
|0.75
|3
|Николас де ла Крус
|Уругвай
|5
|3
|0
|0.60
|4
|Неймар
|Бразилия
|3
|2
|0
|0.67
|5
|Николас Отаменди
|Аргентина
|5
|2
|0
|0.40
|6
|Луис Диас
|Колумбия
|5
|2
|0
|0.40
|7
|Родриго
|Бразилия
|5
|2
|0
|0.40
|8
|Феликс Торрес
|Эквадор
|5
|2
|0
|0.40
|9
|Хосе Саломон Рондон
|Венесуэла
|5
|2
|1
|0.40
|10
|Рафаэль Борре
|Колумбия
|5
|2
|1
|0.40
|11
|Эдуард Белло
|Венесуэла
|1
|1
|0
|1.00
|12
|Артуро Видаль
|Чили
|2
|1
|0
|0.50
|13
|Родриго Рамальо
|Боливия
|2
|1
|0
|0.50
|14
|Хенри Вака
|Боливия
|2
|1
|0
|0.50
|15
|Матиас Оливера
|Уругвай
|3
|1
|0
|0.33
|16
|Рамиро Вака
|Боливия
|3
|1
|0
|0.33
|17
|Диего Вальдес
|Чили
|3
|1
|0
|0.33
|18
|Габриэль Мартинелли
|Бразилия
|3
|1
|0
|0.33
|19
|Рональд Араухо
|Уругвай
|3
|1
|0
|0.33
|20
|Агустин Каноббио
|Уругвай
|3
|1
|0
|0.33
|21
|Антонио Санабрия
|Парагвай
|4
|1
|0
|0.25
|22
|Рафинья
|Бразилия
|4
|1
|0
|0.25
|23
|Джефферсон Саварино
|Венесуэла
|4
|1
|0
|0.25
|24
|Виктор Абрего
|Боливия
|4
|1
|0
|0.25
|25
|Кендри Паес
|Эквадор
|4
|1
|0
|0.25
|26
|Хамес Родригес
|Колумбия
|5
|1
|0
|0.20
|27
|Йошимар Йотун
|Перу
|5
|1
|0
|0.20
|28
|Дарвин Мачис
|Венесуэла
|5
|1
|0
|0.20
|29
|Маркиньос
|Бразилия
|5
|1
|0
|0.20
|30
|Анхель Мена
|Эквадор
|5
|1
|0
|0.20
|31
|Габриэль
|Бразилия
|5
|1
|0
|0.20
|32
|Федерико Вальверде
|Уругвай
|5
|1
|0
|0.20
|33
|Николас Тальяфико
|Аргентина
|5
|1
|0
|0.20
|34
|Матеус Урибе
|Колумбия
|5
|1
|0
|0.20
|35
|Николас Гонсалес
|Аргентина
|5
|1
|0
|0.20
|36
|Йеферсон Сотельдо
|Венесуэла
|5
|1
|0
|0.20
|37
|Энцо Фернандес
|Аргентина
|5
|1
|0
|0.20
|38
|Кевин Родригес
|Эквадор
|5
|1
|0
|0.20