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    Бомбардиры Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Дарвин Нуньес Уругвай 5 5 1 1.00
    2 Лионель Месси Аргентина 4 3 0 0.75
    3 Николас де ла Крус Уругвай 5 3 0 0.60
    4 Неймар Бразилия 3 2 0 0.67
    5 Николас Отаменди Аргентина 5 2 0 0.40
    6 Луис Диас Колумбия 5 2 0 0.40
    7 Родриго Бразилия 5 2 0 0.40
    8 Феликс Торрес Эквадор 5 2 0 0.40
    9 Хосе Саломон Рондон Венесуэла 5 2 1 0.40
    10 Рафаэль Борре Колумбия 5 2 1 0.40
    11 Эдуард Белло Венесуэла 1 1 0 1.00
    12 Артуро Видаль Чили 2 1 0 0.50
    13 Родриго Рамальо Боливия 2 1 0 0.50
    14 Хенри Вака Боливия 2 1 0 0.50
    15 Матиас Оливера Уругвай 3 1 0 0.33
    16 Рамиро Вака Боливия 3 1 0 0.33
    17 Диего Вальдес Чили 3 1 0 0.33
    18 Габриэль Мартинелли Бразилия 3 1 0 0.33
    19 Рональд Араухо Уругвай 3 1 0 0.33
    20 Агустин Каноббио Уругвай 3 1 0 0.33
    21 Антонио Санабрия Парагвай 4 1 0 0.25
    22 Рафинья Бразилия 4 1 0 0.25
    23 Джефферсон Саварино Венесуэла 4 1 0 0.25
    24 Виктор Абрего Боливия 4 1 0 0.25
    25 Кендри Паес Эквадор 4 1 0 0.25
    26 Хамес Родригес Колумбия 5 1 0 0.20
    27 Йошимар Йотун Перу 5 1 0 0.20
    28 Дарвин Мачис Венесуэла 5 1 0 0.20
    29 Маркиньос Бразилия 5 1 0 0.20
    30 Анхель Мена Эквадор 5 1 0 0.20
    31 Габриэль Бразилия 5 1 0 0.20
    32 Федерико Вальверде Уругвай 5 1 0 0.20
    33 Николас Тальяфико Аргентина 5 1 0 0.20
    34 Матеус Урибе Колумбия 5 1 0 0.20
    35 Николас Гонсалес Аргентина 5 1 0 0.20
    36 Йеферсон Сотельдо Венесуэла 5 1 0 0.20
    37 Энцо Фернандес Аргентина 5 1 0 0.20
    38 Кевин Родригес Эквадор 5 1 0 0.20
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