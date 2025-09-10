Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут

Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут

Сегодня, 08:15

В матче отборочного турнира ЧМ-2026 Венесуэла дома проиграла Колумбии со счетом 3:6.

У гостей 4 мяча за 25 минут забил нападающий «Спортинга» Луис Суарес. Он был заменен на 69-й минуте на форварда «Краснодара» Джона Кордобу, который тоже забил 1 мяч. У хозяев один из голов на счету экс-нападающего «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломона Рондона.

Венесуэла из-за этого поражения и победы Боливии над Бразилией опустилась на 8-е место в южноамериканском отборе на ЧМ и лишилась шансов попасть в финальный турнир. Команда закончила отбор на 8-й позиции с 18 очками. Колумбия вышла на 3-ю позицию с 28 баллами.

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 18 тур
Венесуэла - Колумбия - 3:6 (2:2)
Голы: 1:0 - Т. Сеговия, 3; 1:1 - Й. Мина, 10; 2:1 - Д. Мартинес, 12; 2:2 - Л. Суарес, 42; 2:3 - Л. Суарес, 50; 2:4 - Л. Суарес, 59; 2:5 - Л. Суарес, 67; 3:5 - Х. Саломон Рондон, 76; 3:6 - Д. Кордоба, 78.
Таблица турнира

В других встречах команда Перу дома уступила Парагваю со счетом 0:1. У гостей сыграл защитник «Динамо» Хуан Касерес, вышедший на замену на 68-й минуте.

Чили и Уругвай закончили матч вничью 0:0. Хавбек чилийцев и «Сочи» Игнасио Сааведра остался в запасе.

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 18 тур
Чили - Уругвай - 0:0 (0:0)
Таблица турнира

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 18 тур
Перу - Парагвай - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - М. Галарса, 78.
Таблица турнира

Напрямую на ЧМ от Южной Америки ранее вышли Аргентина (38 очков), Эквадор (29), Колумбия (28), Уругвай (28), Бразилия (28) и Парагвай (28). Боливия с 20 очками попала в межконтинентальный плей-офф. Венесуэла (18 очков), Перу (12) и Чили (11) не сыграют на ЧМ.

Еще по теме:
Стало известно, когда КДК рассмотрит отмену красной карточки Кордобы 9
Бубнов ответил, как быть с красной карточкой Кордобы 5
Радимов сказал, почему Кордоба заслуживает дисквалификации 15
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Краснодар Колумбия Венесуэла Чили Уругвай Перу Парагвай Кордоба Джон
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити
08:58
Кармо прибыл в Москву для трансфера в ЦСКА
08:28
1
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
08:15
Отбор ЧМ-2026. Боливия обыграла Бразилию и вышла в стыковые матчи
08:08
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
07:48
Покупка «Спартака», трансфер из ЦСКА в «Акрон», новый клуб Тедеско, 11:1 Норвегии и другие новости
00:42
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
00:07
11
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
Вчера, 23:57
1
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
Вчера, 23:49
4
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
Вчера, 23:42
Все новости
Все новости
ФотоОтаменди обратился к Месси, проведшему последний матч за сборную в Аргентине
5 сентября
Известны 16 участников ЧМ-2026: полный список
5 сентября
6
Стали известны еще три участника ЧМ-2026
5 сентября
Отбор ЧМ-2026. Дубль Месси принес Аргентине победу над Венесуэлой (3:0)
5 сентября
Отбор ЧМ-2026. Зенитовцы помогли Бразилии разгромить Чили на «Маракане» (3:0)
5 сентября
2
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
4 сентября
Трамп хочет, чтобы Месси сыграл на ЧМ-2026
28 августа
1
Трамп может не пустить болельщиков сборной Бразилии на ЧМ-2026
31 июля
4
Анчелотти прокомментировал выход Бразилии на ЧМ-2026
11 июня
Месси вступил в перепалку с Хамесом: «Ты много говоришь»
11 июня
4
Отбор ЧМ-2026. Аргентина с Месси не смогла победить Колумбию на «Монументале» (1:1)
11 июня
Только одна сборная вышла на все 23 чемпионата мира
11 июня
Бразилия Анчелотти вышла на ЧМ-2026
11 июня
6
Будущий новичок «Реала» побил рекорд сборной Аргентины
6 июня
Подсчитано количество жвачек, сжеванных Анчелотти в дебютном матче за Бразилию
6 июня
4
Винисиус оценил дебютный матч Анчелотти в Бразилии
6 июня
1
Анчелотти прокомментировал 0:0 Бразилии в своем дебютном матче
6 июня
Аргентина победила Чили и вышла на ЧМ-2026 с первого места в группе
6 июня
Бразилия не смогла забить Эквадору в первом матче Анчелотти
6 июня
3
ФИФА расследует назначение Анчелотти в сборную Бразилии
30 мая
Опубликован состав сборной Бразилии на первые матчи при Анчелотти
27 мая
2
Анчелотти может вернуть трех игроков в сборную Бразилии
12 мая
4
Сменился главный фаворит ЧМ-2026 у букмекеров
12 мая
1
Названо условие, при котором Анчелотти еще может возглавить сборную Бразилии
1 мая
Назван основной кандидат на пост главного тренера сборной Бразилии
9 апреля
6
Экс-тренер «Зенита» хочет возглавить сборную Бразилии
4 апреля
Моуринью может возглавить сборную Бразилии
4 апреля
4
Сборная Бразилии определила еще одного кандидата на пост главного тренера
3 апреля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 