Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут

В матче отборочного турнира ЧМ-2026 Венесуэла дома проиграла Колумбии со счетом 3:6.

У гостей 4 мяча за 25 минут забил нападающий «Спортинга» Луис Суарес. Он был заменен на 69-й минуте на форварда «Краснодара» Джона Кордобу, который тоже забил 1 мяч. У хозяев один из голов на счету экс-нападающего «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломона Рондона.

Венесуэла из-за этого поражения и победы Боливии над Бразилией опустилась на 8-е место в южноамериканском отборе на ЧМ и лишилась шансов попасть в финальный турнир. Команда закончила отбор на 8-й позиции с 18 очками. Колумбия вышла на 3-ю позицию с 28 баллами.

В других встречах команда Перу дома уступила Парагваю со счетом 0:1. У гостей сыграл защитник «Динамо» Хуан Касерес, вышедший на замену на 68-й минуте.

Чили и Уругвай закончили матч вничью 0:0. Хавбек чилийцев и «Сочи» Игнасио Сааведра остался в запасе.

Напрямую на ЧМ от Южной Америки ранее вышли Аргентина (38 очков), Эквадор (29), Колумбия (28), Уругвай (28), Бразилия (28) и Парагвай (28). Боливия с 20 очками попала в межконтинентальный плей-офф. Венесуэла (18 очков), Перу (12) и Чили (11) не сыграют на ЧМ.