Анчелотти прокомментировал 0:0 Бразилии в своем дебютном матче

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подвел итоги матча с Эквадором.

Бразильцы сыграли вничью со счетом 0:0 в игре 15-го тура отборочного этапа ЧМ-2026.

Эта встреча была дебютной для Анчелотти, он возглавил сборную в мае.

«Думаю, в таких условиях сложно было показать по-настоящему слаженную игру. Во втором тайме были хорошие моменты у Винисиуса и Каземиро. Да, в атаке мы могли действовать лучше, но нельзя забывать и о классе соперника – Эквадор провeл сильный матч.

Они грамотно оборонялись, и нам было непросто находить свободные зоны между линиями. Продвигаться вперeд тоже было трудно – в финальной трети мы не всегда контролировали мяч как нужно. Не хочу искать оправданий, но на таком поле играть действительно тяжело», – сказал Анчелотти.