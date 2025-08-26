Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ

Юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ

Сегодня, 14:19
6

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о ситуации с защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

Футболист получил вызов в сборную Бразилии, но в РПЛ он не считается легионером, так как имеет паспорт РФ.

«Как мы помним, в ноябре 2024 года Дуглас Сантос получил российское спортивное гражданство по решению ФИФА, на основании чего стал нелегионером в РПЛ.

Футболист может обратно сменить спортивное гражданство с российского на бразильское, поскольку не участвовал в каких-либо матчах за сборную России. Это оформляется отдельным решением ФИФА, с момента вынесения которого Дуглас Сантос потеряет право выступать за сборную России и, соответственно, станет легионером.

Информацию можно отслеживать по специальной платформе ФИФА, которая называется FIFA Change of Association Platform. На ней списком публикуются все футболисты, которые меняют спортивное гражданство. На сегодняшний день Дугласа Сантоса среди них нет.

То есть отъезд в сборную сам по себе не влияет на статус нелегионера, а выход на поле будет возможен только в случае повторного получения Дугласом Сантосом бразильского спортивного гражданства», – сказал Прокопец.

  • 31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026. Команда сыграет дома с Чили 4 сентября и в гостях с Боливией 9 сентября.
  • Дуглас Сантос также однажды был включен в расширенный список игроков сборной России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Зенит Бразилия Дуглас Сантос
Иван Петров 1986
1756207696
Во какая заковыка у блохастых намечается.
Ответить
4ekucT911
1756209512
яркий пример как можно продать родину)
Ответить
andrei-sarap-yandex
1756212014
ЗЕНИТ даст ему денег и он не поедет в связи с травмой....зачем на одну игру и всё конец карьеры в ЗЕНИТ.....ДУГЛАС сдал сильно
Ответить
subbotaspartak
1756212307
Вызвать в сборную России, Медведев пробашляет, сохранить гражданина России, патриота...
Ответить
