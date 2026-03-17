Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА

Павел Мамаев дал оценку произошедшему в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«Это футбол и эмоции. В таких играх они иногда не контролируются. Можно ли Андрею Викторовичу [Талалаеву] пинать мяч или нет, решать судье.

Но то, что сделал игрок ЦСКА, толкнув тренера чужой команды в спину, для меня верх неуважения к тренеру.

Мужчина не имеет права так себя вести, тем более толкать человека, который в два раза старше тебя, в спину.

Я думаю, что эту ситуацию спровоцировал не Талалаев. Футболисты иной раз тоже выбивают мяч на трибуну. Но вся заварушка началась именно с того, что Кармо толкнул Талалаева.

Такое нельзя допускать. Мне очень понравилось, как отреагировала на это скамейка «Балтики». Игроки просто сорвались как цепные псы в защиту тренера. Это и есть проявление командного духа», – сказал Мамаев.