  • Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА

Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА

17 марта, 20:45
13

Павел Мамаев дал оценку произошедшему в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

  • Тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«Это футбол и эмоции. В таких играх они иногда не контролируются. Можно ли Андрею Викторовичу [Талалаеву] пинать мяч или нет, решать судье.

Но то, что сделал игрок ЦСКА, толкнув тренера чужой команды в спину, для меня верх неуважения к тренеру.

Мужчина не имеет права так себя вести, тем более толкать человека, который в два раза старше тебя, в спину.

Я думаю, что эту ситуацию спровоцировал не Талалаев. Футболисты иной раз тоже выбивают мяч на трибуну. Но вся заварушка началась именно с того, что Кармо толкнул Талалаева.

Такое нельзя допускать. Мне очень понравилось, как отреагировала на это скамейка «Балтики». Игроки просто сорвались как цепные псы в защиту тренера. Это и есть проявление командного духа», – сказал Мамаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Мамаев Павел Кармо Энрике Талалаев Андрей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
R_a_i_n
1773770001
Вот Кармо, вот сукин сын. Просто так, без всяких на то причин подбежал и толкнул многоуважаемого Талалайкина.
Ответить
Бумбраш
1773771707
Давайте спросим Бузову,уж она то точно скажет кто прав,кто виноват
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1773772166
Авторитет Мамай сказал своё слово,а что скажет авторитет Кокоша?
Ответить
Dominator777
1773772986
Просто ржу во весь голос!!! Это надо же, Паша об уважении заговорил!!!Да после "спектакля" в кафе, устроенного им вместе с Кокошей, Паше вообще не надо ничего комментировать НИГДЕ!!!
Ответить
Томик
1773774619
Сто процентов. Чего там Талалаев заслуживал - дело судьи. А говнюка конского должны были сразу удалять.
Ответить
Кронштадт65
1773775586
и это говорит чел отсидевший за драку, смех да итолько
Ответить
Майк85
1773778918
Правильно сказано. Паша может не идеал, но понимает как в футболе всё устроено.
Ответить
anatolich72
1773809002
Бывший зэка, оправдывает потенциального зэка, смешно. Талалаева в приличные места вообще пускать нельзя, он неадекват.
Ответить
Интерес
1773838507
Ого-"турма" исправила экс-футболиста.
Ответить
