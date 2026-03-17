Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»

Футбольный агент Тимур Гурцкая усомнился в адекватности спартаковца Пабло Солари из-за его фола в собственной штрафной площади в конце первого тайма матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Просто Солари надо проверить, он вообще вменяемый или невменяемый? Какой-то тест дать, например, в цветах он разбирается? Может ли он считать?

Просто такой фол когда человек делает, уже надо думать, что у него что-то с головой не то», – сказал Гурцкая.