Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»

Футбольный агент Тимур Гурцкая усомнился в адекватности спартаковца Пабло Солари из-за его фола в собственной штрафной площади в конце первого тайма матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
«Просто Солари надо проверить, он вообще вменяемый или невменяемый? Какой-то тест дать, например, в цветах он разбирается? Может ли он считать?
Просто такой фол когда человек делает, уже надо думать, что у него что-то с головой не то», – сказал Гурцкая.
- «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
