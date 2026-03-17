«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высоко отозвался об игре «Балтики» в домашнем матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

– ЦСКА рассматривался как один из лидеров, хотелось посмотреть, как после перерыва будет выглядеть «Балтика».

Я просто в шоке от того, как «Балтика» борется на футбольном поле, будто это их последняя игра в жизни. Они везде были быстрее, активнее, везде навязали борьбу.

Я очень много смотрю, и все тренеры знают, мы разучиваем прессинг. Единственный прессинг, который можно назвать прессингом, был у «Балтики» по большому счету.

Я не говорю о созидании. Конечно, для созидания нужны более квалифицированные футболисты. Я говорю о разрушении, они просто не дают играть никому.

– «Балтика» может побороться за тройку?

– Мне думается, что все будет зависеть не от «Балтики», а от других команд, как они будут набирать очки.

«Балтика» в этом матче просто меня восхитила! Давайте уберем концовку матча, но они ничего не дали создать команде, про которую все специалисты думали: «Ну сейчас приедет ЦСКА, у них есть этот, этот…» Они ничего не дали создать ЦСКА.

Я бы Челестини сказал одну вещь: «Ты заметил, что человек куда‑то выбил мячик, а когда твои игроки ложатся, когда выигрывают, почему ты им не говоришь: не ложитесь?»

Сейчас такой футбол – любыми правдами и неправдами добиться победы. И победы над Челестини добился в данном случае Талалаев.