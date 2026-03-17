Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА

«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА

17 марта, 19:23
2

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высоко отозвался об игре «Балтики» в домашнем матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

– ЦСКА рассматривался как один из лидеров, хотелось посмотреть, как после перерыва будет выглядеть «Балтика».

Я просто в шоке от того, как «Балтика» борется на футбольном поле, будто это их последняя игра в жизни. Они везде были быстрее, активнее, везде навязали борьбу.

Я очень много смотрю, и все тренеры знают, мы разучиваем прессинг. Единственный прессинг, который можно назвать прессингом, был у «Балтики» по большому счету.

Я не говорю о созидании. Конечно, для созидания нужны более квалифицированные футболисты. Я говорю о разрушении, они просто не дают играть никому.

«Балтика» может побороться за тройку?

– Мне думается, что все будет зависеть не от «Балтики», а от других команд, как они будут набирать очки.

«Балтика» в этом матче просто меня восхитила! Давайте уберем концовку матча, но они ничего не дали создать команде, про которую все специалисты думали: «Ну сейчас приедет ЦСКА, у них есть этот, этот…» Они ничего не дали создать ЦСКА.

Я бы Челестини сказал одну вещь: «Ты заметил, что человек куда‑то выбил мячик, а когда твои игроки ложатся, когда выигрывают, почему ты им не говоришь: не ложитесь?»

Сейчас такой футбол – любыми правдами и неправдами добиться победы. И победы над Челестини добился в данном случае Талалаев.

  • «Балтика» поднялась на четвертое место в таблице РПЛ, отправив ЦСКА на пятую строчку.
  • Следующий соперник калининградской команды – «Сочи» (21 марта).

Еще по теме:
Ловчев сказал, как ЦСКА поступить с Челестини 3
Ловчев – о Талалаеве: «Этим ударом на трибуну он практически закончил игру и сделал выигрыш» 29
Ловчев оценил шансы «Спартака» пройти «Динамо» в Кубке России 13
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Ловчев Евгений
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1773767374
Ты , Евгений Серафимович , уж лет двадцать , как в шоке . Мог бы и не напоминать , знаем ... Береги себя .
Ответить
Интерес
1773839002
Удачи "Балтике" в её благородном и полезном деле развенчания лидеров.
Ответить
Главные новости
Адиев объяснил, как «Крылья» выбили «Локомотив» из Кубка России
22:13
В ЦСКА решили, что делать дальше с отстраненным Мойзесом
21:55
2
ЦСКА жестко наказал не только Мойзеса, но и Рейса: подробности
21:31
1
Основной игрок ЦСКА отстранен из-за конфликта с Челестини
21:17
4
Команда РПЛ может сыграть два матча за два дня
20:59
1
Все пары ближайшего раунда Кубка России
20:52
12
Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Локомотив»
20:38
16
ВидеоМостовой лично контролирует ВАР на матче «Крылья Советов» – «Локо»
19:48
5
Россиянин попал в команду недели Лиги чемпионов
19:22
3
ФотоТолько 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»
18:48
19
Все новости
Все новости
Джон Джон откровенно ответил, зачем перешел в «Зенит»
19:59
5
Шишкин выявил клуб РПЛ, у которого черная полоса
18:59
2
ФотоТолько 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»
18:48
19
«Спартак» массово просит блогеров рекламировать клуб
18:26
8
Быстров призвал к отставке одного из сотрудников РФС
17:41
4
В ПСВ оценили информацию об интересе к Угальде
17:24
3
Игрок «Динамо» – о поведении Карпина: «Он сам не разговаривал ни с кем»
17:12
Адовкат Смолова – о драке в кафе: «Федор сожалеет о случившемся и извинился»
16:50
2
Соболева назвали «Роналдо Феномено»
16:25
11
Глушаков сказал, почему не ездит на метро
16:10
3
Игрока «Спартака» отругали за действия в матче с «Зенитом»
15:19
7
Адвокат Смолова отреагировала на обвинения, предъявленные игроку
15:08
5
Апелляционный суд Амстердама принял решение по Промесу
14:59
7
Вингер «Динамо» рассказал о предложениях из Европы
14:11
1
Губерниев призвал назначить в ЦСКА российского тренера
13:49
5
Названы клубы Первой лиги, претендующие на лицензии РПЛ
13:42
2
Глушаков высказался о спартаковском духе
12:35
8
Карседо: «Мы доминировали над «Динамо», постараемся пройти «Зенит»
11:13
10
Радимов – о действиях Талалаева: «Я такого никогда не видел в футболе»
10:59
12
Агент Батракова сказал, каким должен быть зарубежный клуб для игрока
10:53
6
Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука
10:23
9
Орлов – о Глушенкове: «Он неадекватен, команда для него не главное»
09:38
20
В «Спартаке» сказали, считают ли «Зенит» главным врагом
08:28
36
Карседо объяснил, почему Заболотный почти не играет за «Спартак»
01:50
9
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
3
Инсайд из раздевалки ЦСКА после 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 20:56
4
Юран оригинально ответил, почему его не зовут в «Спартак»
Вчера, 20:44
6
Аршавин определил преемников себя и Кержакова в «Зените»
Вчера, 20:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 