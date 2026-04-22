Ловчев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что ЦСКА нужно сохранить Фабио Челестини на посту главного тренера, несмотря на весенний кризис.

«В любом клубе такое бывает. Внутренний взрыв произошел после ситуации между Мойзесом и Челестини. Да, бразилец повел себя по‑хамски, но его нельзя убирать из клуба, как и главного тренера.

Команда, судя по слухам, поддержала тренера в конфликте с Мойзесом, но в итоге футболисты на поле не показывают свой максимум.

Всегда плохо на команде отражается такое, атмосфера в команде никакая. Надо собирать всe заново, нужно время пережить.

Ведь в ЦСКА игроки хорошего уровня, им нужно успокоиться и по новой начать набирать очки. Решение об увольнении Челестини принимать не стоит», – сказал Ловчев.