ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА получила обращения от обоих клубов.

В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что будут рассмотрены три спорных эпизода.

«Балтика» попросила ЭСК проанализировать момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА на 15-й минуте, а также эпизод с неудалением Энрике Кармо на 97-й минуте за агрессивное поведение.

Армейцы запросили оценку эпизода с удалением главного тренера Фабио Челестини в концовке игры.