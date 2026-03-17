ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА получила обращения от обоих клубов.
В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что будут рассмотрены три спорных эпизода.
«Балтика» попросила ЭСК проанализировать момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА на 15-й минуте, а также эпизод с неудалением Энрике Кармо на 97-й минуте за агрессивное поведение.
Армейцы запросили оценку эпизода с удалением главного тренера Фабио Челестини в концовке игры.
- «Балтика» победила ЦСКА со счетом 1:0.
- Матч судил Кирилл Левников.
- В компенсированное время тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут, что спровоцировало массовую потасовку.
