В семье 16-летнего игрока «Спартака» поделились эмоциями от дебюта

Владимир Полех, отец полузащитника «Спартака» Павла Полеха, рассказал, как в семье отреагировали на дебют 16-летнего футболиста за первую команду.

«Думал, заиграет в молодежке или «Спартаке-2». Когда сын за основу вышел, мы все тут офигели (смеется)!

А он, наоборот, спокоен. После двусторонки «двойки» с первой командой позвонил и говорит: «Пап, я сам вижу, что готов», – сказал Полех-старший.