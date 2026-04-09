В семье 16-летнего игрока «Спартака» поделились эмоциями от дебюта

Владимир Полех, отец полузащитника «Спартака» Павла Полеха, рассказал, как в семье отреагировали на дебют 16-летнего футболиста за первую команду.
«Думал, заиграет в молодежке или «Спартаке-2». Когда сын за основу вышел, мы все тут офигели (смеется)!
А он, наоборот, спокоен. После двусторонки «двойки» с первой командой позвонил и говорит: «Пап, я сам вижу, что готов», – сказал Полех-старший.
- Уроженец Томска Полех числится в «Спартаке-2», который выступит в сезоне Второй лиги. В 1-м туре москвичи 29 марта примут смоленскую «Искру».
- Павел всю детско-юношескую карьеру проводит в системе «Спартака».
- Полех вызывается в сборную России для футболистов не старше 17 лет.
Источник: «Чемпионат»