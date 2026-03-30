Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Титов оценил дебют 16-летнего игрока в «Спартаке»

30 марта, 13:45

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил появление в составе команды 16‑летнего нападающего Павла Полеха.

– Эту весну Карседо нужно отдать на понимание состава и построение той команды, которую он хочет видеть?

– Да. Летом будет маленькая пауза между сезонами, и тренер должен понимать, с кем нужно расставаться. Нынешний состав ждет перестройка, кто‑то покинет команду летом. В свете нового лимита будут уходить иностранцы. Тот же Тео Бонгонда, к сожалению, получивший прошлым летом серьезную травму, потихоньку выбывает из основной обоймы.

Мое мнение: если приезжает иностранец, он должен быть сильнее местных, отрабатывать свой контракт и трансферную стоимость. Это применимо ко всем клубам в России. И нужно доверять своей молодежи, у «Спартака» она есть.

Мне нравится Никита Массалыга, парню 18 лет, к нему уже есть доверие со стороны тренера. Рад, что дебютировал за красно‑белых 16‑летний Павел Полех. Честно, не слышал о нем до игры с «Оренбургом». Видно, что Карседо понимает важность воспитания и развития своей молодежи, это похвально. Надеюсь, в будущем в основном составе увидим и других ребят из спартаковской академии.

– Андрей Аршавин называет Полеха одним из самых сильных игроков 2009 года рождения. Андрей Сергеевич плохого не скажет?

– Такая оценка приятна. Но важно, как молодой футболист воспользуется своим шансом. Помню, какие надежды возлагали на Димку Торбинского, Леху Ребко, который до сих пор является самым молодым дебютантом «Спартака». 16 лет – это еще ребенок, нужно дозированно подводить игрока к основному составу, все же в «Спартаке» спрос огромный, а в таком юном возрасте практически нереально давать результат.

– В конце концов, это не Месси…

– Это уже равнение на космонавта. И я бы хотел попросить журналистов спокойнее реагировать на успешные действия молодых ребят. Похвалить можно, но не сильно. И еще важно, кто окружает футболиста. Зачастую агенты видят в игроках денежные знаки, начинаются убеждения подписать новый контракт с зарплатой в несколько раз выше, уйти в другую команду.

Но если молодой парень – патриот своего клуба, он выберет футбол, а финансовые условия со временем будут соответствовать способностям. Как и уважение и любовь со стороны миллионов болельщиков. И вот это как раз нельзя купить ни за какие деньги.

– Вы какую оценку можете дать игре Полеха, вышедшего на 88‑й минуте?

– Слишком мало времени провел на поле. Самое главное, что не испугался и не испортил игру. По его лицу было видно, что парень вышел на замену уверенным в себе.

  • Полех вышел на замену на 88‑й минуте гостевого матча 22‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).
  • Он стал вторым самым молодым дебютантом в истории «Спартака» после Алексея Ребко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Полех Павел
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 