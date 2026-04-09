Камерунец из «Спартака» дал интервью на русском

Защитник «Спартака» Кристофер Ву дал комментарий на русском языке после кубкового матча с «Зенитом» (0:0, 7:6 по пенальти).
Камерунец сформулировал мысли на русском после полугода в новой для себя стране. Ву регулярно занимается изучением местного языка.
- На 44-й минуте кубкового матча Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый, пробив слабо по центру ворот.
- В серии пенальти у спартаковцев не забил Манфред Угальде, у зенитовцев – Андрей Мостовой и Даниил Кондаков. На счету Ву победный пенальти.
- В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА. «Зенит» вылетел из Кубка России.
Источник: «Бомбардир»