Помощник Федотова прокомментировал желание тренера возглавить «Динамо»

Олег Фоменко, помощник тренера Владимира Федотова, оценил инсайд, что штаб хочет принять «Динамо».
– Появились новости, что Федотов отказал «Крыльям Советов» и «Торпедо» и собирается начать переговоры с руководством московского «Динамо» после окончания сезона. Обсуждали ли с ним это?
– Тяжело говорить на эту тему. Я не в курсе. Мы постоянно общаемся, но на эту не говорили. Не поднимали эти вопросы в разговоре. Мы не против вернуться к работе, но вопрос точно не ко мне. Вернуться к работе мы всегда готовы. Отдыхать уже устали.
- Последним местом работы 59-летнего Федотова был ЦСКА, который он покинул после сезона-2023/24.
- Ранее он также возглавлял в РПЛ «Оренбург» и «Сочи».
- Ролан Гусев был утвержден на посту главного тренера «Динамо» в конце декабря прошлого года.
Источник: «Матч ТВ»