Помощник Федотова прокомментировал желание тренера возглавить «Динамо»

Олег Фоменко, помощник тренера Владимира Федотова, оценил инсайд, что штаб хочет принять «Динамо».

– Появились новости, что Федотов отказал «Крыльям Советов» и «Торпедо» и собирается начать переговоры с руководством московского «Динамо» после окончания сезона. Обсуждали ли с ним это?

– Тяжело говорить на эту тему. Я не в курсе. Мы постоянно общаемся, но на эту не говорили. Не поднимали эти вопросы в разговоре. Мы не против вернуться к работе, но вопрос точно не ко мне. Вернуться к работе мы всегда готовы. Отдыхать уже устали.