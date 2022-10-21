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    Олег Фоменко

    Тренер
    Имя Олег
    Отчество Петрович
    Фамилия Фоменко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 3 августа 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Краснодар 5 3 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.10.2018 Краснодар 2 : 1 Севилья
    25.10.2018 Стандард 2 : 1 Краснодар
    08.11.2018 Краснодар 2 : 1 Стандард
    29.11.2018 Краснодар 2 : 1 Акхисар Беледиеспор
    14.02.2019 Краснодар 0 : 0 Байер
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