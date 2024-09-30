Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Олег Фоменко
Олег Фоменко
Россия
3 августа 1972 (54)
Тренер
Статистика
Новости
Помощник Федотова прокомментировал желание тренера возглавить «Динамо»
9 апреля
1
Экс-тренер ЦСКА и «Сочи» – о Заболотном: «В гневе он страшен»
2024.09.30 14:14
2
Фоменко: «Медина и Карраскаль не хотели играть за ЦСКА»
2024.09.30 12:19
6
Фоменко оценил решение судьи в стычке Алипа и Мойзеса
2024.09.15 10:31
4
Тренер ЦСКА объяснил продажу Карраскаля: «Не встает с задницы»
2023.10.10 09:46
1
В ЦСКА назвали футболиста, об уходе которого жалеют больше всего
2023.10.10 08:23
1
Дивееву может потребоваться операция на голеностопе
2023.07.20 08:30
1
Тренер ЦСКА назвал позиции, которые нужно усилить
2023.07.19 22:08
1
Тренер ЦСКА – Карраскалю: «Что с тобой, родной?»
2023.07.03 19:33
2
Тренер ЦСКА Фоменко ответил на слова Карпина о медалях в РПЛ
2023.07.03 08:48
5
Стало известно, кто заменит дисквалифицированного Федотова в матче «Оренбург» – ЦСКА
2022.10.21 16:42
1
Тренер ЦСКА Фоменко ответил, отпустит ли клуб Карраскаля в «Атлетико»
2022.10.17 20:46
2
Тренер ЦСКА – о Зареме: «Можно из нее Уфу выбить?»
2022.10.17 17:57
5
Фоменко вспомнил, что Абаскаль кричал Федотову в перерве матча ЦСКА – «Спартак»
2022.10.17 16:17
3
Тренер ЦСКА: «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым другие люди»
2022.10.17 15:52
12
«Испанцы любят помахать руками». Тренер ЦСКА Фоменко – о поведении Абаскаля
2022.10.17 12:30
4
Помощник Федотова описал тренера ЦСКА цитатой из «17 мгновений весны»
2022.08.20 16:10
«Сочи» не попрощался и не поблагодарил штаб Федотова перед его уходом в ЦСКА
2022.08.03 23:20
7
Фоменко связал карточки Черникова со службой отца в спецназе
2022.08.03 20:10
2
Фоменко: «Подвозили на командном автобусе двух парней. Расплатились гранатами»
2022.08.03 10:49
Экс-тренер «Краснодара» Фоменко: «Галицкий не лезет в тренировочный процесс»
2021.04.27 14:19
1
Тренер «Сочи» Фоменко: «Матч с ЦСКА – определяющий в борьбе за еврокубки»
2021.04.17 15:15
1
Новосельцев и Жоаозиньо не помогут «Сочи» в матче Кубка России с «Локомотивом»
2021.04.06 16:23
2
Тренер «Сочи» – о поражении от «Зенита»: «Было видно, что поддавков не было. Они обыгрывают много команд – все поддаются?»
2020.10.17 17:34
11
Тренер «Сочи» Фоменко – о победе 10:1 над «Ростовом»: «Если бы мы пошли навстречу, нам бы аплодировали и говорили: «До встречи в ФНЛ»
2020.08.05 11:27
8
Главный тренер «Краснодара» Фоменко – о Галицком, Мамаеве, философии «Краснодара», лимите, деньгах, трансферах
2018.12.20 23:51
8
Мусаев в мае 2019 года сдаст экзамен на тренерскую категорию A
2018.10.29 11:30
5
Фоменко: «У Ари мышечный спазм. Надеемся, ничего серьезного»
2018.10.01 07:15
1
Фоменко: «Краснодару» помог первый гол в ворота «Динамо»
2018.10.01 06:18
2
Фоменко: «Последнее место «Акхисара» в чемпионате Турции – не повод для недооценки»
2018.09.20 08:35
4
1
2
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
1
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
2
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+