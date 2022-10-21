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Олег Фоменко
Главные новости
Сборная России поучаствует в международном турнире, «ПСЖ» сомневается в Месси, игрок «Спартака» выбыл до конца сезона и другие новости
01:03
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00:30
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«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
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23:19
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Олег Фоменко
Тренер
Имя
Олег
Отчество
Петрович
Фамилия
Фоменко
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 августа 1972
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Краснодар
5
3
1
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
04.10.2018
Краснодар
2 : 1
Севилья
25.10.2018
Стандард
2 : 1
Краснодар
08.11.2018
Краснодар
2 : 1
Стандард
29.11.2018
Краснодар
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
14.02.2019
Краснодар
0 : 0
Байер
21 октября 2022
16:42
Стало известно, кто заменит дисквалифицированного Федотова в матче «Оренбург» – ЦСКА
1
17 октября 2022
20:46
Тренер ЦСКА Фоменко ответил, отпустит ли клуб Карраскаля в «Атлетико»
3
17:57
Тренер ЦСКА – о Зареме: «Можно из нее Уфу выбить?»
9
16:17
Фоменко вспомнил, что Абаскаль кричал Федотову в перерве матча ЦСКА – «Спартак»
3
15:52
Тренер ЦСКА: «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым другие люди»
12
12:30
«Испанцы любят помахать руками». Тренер ЦСКА Фоменко – о поведении Абаскаля
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20 августа 2022
16:10
Помощник Федотова описал тренера ЦСКА цитатой из «17 мгновений весны»
3 августа 2022
23:20
«Сочи» не попрощался и не поблагодарил штаб Федотова перед его уходом в ЦСКА
7
20:10
Фоменко связал карточки Черникова со службой отца в спецназе
2
10:49
Фоменко: «Подвозили на командном автобусе двух парней. Расплатились гранатами»
27 апреля 2021
14:19
Экс-тренер «Краснодара» Фоменко: «Галицкий не лезет в тренировочный процесс»
2
17 апреля 2021
15:15
Тренер «Сочи» Фоменко: «Матч с ЦСКА – определяющий в борьбе за еврокубки»
1
6 апреля 2021
16:23
Новосельцев и Жоаозиньо не помогут «Сочи» в матче Кубка России с «Локомотивом»
2
17 октября 2020
17:34
Тренер «Сочи» – о поражении от «Зенита»: «Было видно, что поддавков не было. Они обыгрывают много команд – все поддаются?»
13
5 августа 2020
11:27
Тренер «Сочи» Фоменко – о победе 10:1 над «Ростовом»: «Если бы мы пошли навстречу, нам бы аплодировали и говорили: «До встречи в ФНЛ»
8
20 декабря 2018
23:51
Главный тренер «Краснодара» Фоменко – о Галицком, Мамаеве, философии «Краснодара», лимите, деньгах, трансферах
8
29 октября 2018
11:30
Мусаев в мае 2019 года сдаст экзамен на тренерскую категорию A
5
1 октября 2018
07:15
Фоменко: «У Ари мышечный спазм. Надеемся, ничего серьезного»
1
06:18
Фоменко: «Краснодару» помог первый гол в ворота «Динамо»
2
20 сентября 2018
08:35
Фоменко: «Последнее место «Акхисара» в чемпионате Турции – не повод для недооценки»
4
26 августа 2018
16:45
Фоменко: «У «Краснодара» не было возможности победить в Оренбурге»
3
19 августа 2018
07:25
Тренер «Краснодара» Фоменко: «Ари не прав, но там была провокация, чистый пенальти»
18
13 августа 2018
20:51
«Краснодар» не будет покупать нового нападающего на замену Смолову
10
29 июля 2018
23:16
Тренер «Краснодара» Фоменко: «Приехали в Казань побеждать, а в итоге проиграли «Рубину» всю борьбу»
2
18 мая 2018
10:30
Мусаев: «У меня лицензия В, пока в заявке могу числиться только как старший тренер»
1
2 апреля 2018
22:10
Sport24: фактическим главным тренером «Краснодара» будет Мусаев, а не Фоменко
2
20:40
«Спорт-Экспресс»: Фоменко будет и.о. главного тренера «Краснодара» до конца сезона
7
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