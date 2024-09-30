Экс-тренер ЦСКА и «Сочи» – о Заболотном: «В гневе он страшен»

Бывший тренер ЦСКА и «Сочи» Олег Фоменко высказался о нападающем Антоне Заболотном.

– Антон мне очень нравится, как футболист. У меня есть история, которая полностью характеризует его отношение к делу.

– Расскажете?

– Это было еще в «Сочи». На игру с «Динамо», которая была перед зимним перерывом, мы решили оставить его на скамейке. Выпустили во втором – он забил два.

После игры банкет. Стою, с кем-то разговариваю и вижу, что на меня идет злющий Заба: «Вы почему меня в составе не выпустили?» То есть даже после дубля он был расстроен, что изначально не вышел в основе.

– Как его успокоили?

– Сказал: «Мы знали, что на этой злости ты выйдешь и всех порвешь». После этих слов Антон заулыбался. Он по натуре большой пахарь и победитель. А в гневе очень страшен (смеется).