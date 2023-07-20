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    Дивееву может потребоваться операция на голеностопе

    Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев испытывает проблемы со здоровьем.

    Ситуацию прокомментировал агент футболиста Олег Еремин.

    «Полагаю, что из-за повреждения Игорь может пропустить ближайшие игры. Окончательный вердикт будут делать доктора.

    Я не медик, но любая травма футболиста в большинстве случаев является последствием нагрузок. Думаю, никто точно не скажет, но наверняка, нагрузки могут повлиять на травмы.

    Игорю что-то мешает в голеностопе, это не дает ему полноценно проводить работу.

    Тренируется ли Игорь? Нет, думаю, сейчас занимается диагностикой и сопутствующими процедурами», – сообщил агент.

    Тренер ЦСКА Олег Фоменко не исключил, что Дивееву может потребоваться операция.

    «Сейчас мы в ожидании решения. Либо терапевтическим методом снимать отек, опухоль, либо придется делать операцию. Врачи решают», – сказал Фоменко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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