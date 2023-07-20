Дивееву может потребоваться операция на голеностопе

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев испытывает проблемы со здоровьем.

Ситуацию прокомментировал агент футболиста Олег Еремин.

«Полагаю, что из-за повреждения Игорь может пропустить ближайшие игры. Окончательный вердикт будут делать доктора.

Я не медик, но любая травма футболиста в большинстве случаев является последствием нагрузок. Думаю, никто точно не скажет, но наверняка, нагрузки могут повлиять на травмы.

Игорю что-то мешает в голеностопе, это не дает ему полноценно проводить работу.

Тренируется ли Игорь? Нет, думаю, сейчас занимается диагностикой и сопутствующими процедурами», – сообщил агент.

Тренер ЦСКА Олег Фоменко не исключил, что Дивееву может потребоваться операция.

«Сейчас мы в ожидании решения. Либо терапевтическим методом снимать отек, опухоль, либо придется делать операцию. Врачи решают», – сказал Фоменко.