Фоменко связал карточки Черникова со службой отца в спецназе

Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко предположил, почему полузащитник команды Александр Черников фолит больше остальных.
«Саша – парень порядочный и воспитанный. Но на поле и вне его он словно два разных человека. У Черникова отец серьезный, жесткий человек. Военный, спецназовец, служил в горячих точках. Может, туда корни уходят.
Возможно, с возрастом пройдет, если работать над собой. Сейчас Черников лидер для молодежи, подсознательно пытается соответствовать, а эмоции мешают. И соперники мотают на ус, могут умышленно спровоцировать», – сказал Фоменко.
- Черников – воспитанник «Краснодара».
- 22-летний опорник стоит 2,5 миллиона евро.
- Черников с начала прошлого сезона РПЛ лидирует по количеству карточек.
Источник: «Матч ТВ»