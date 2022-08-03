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    Фоменко связал карточки Черникова со службой отца в спецназе

    Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко предположил, почему полузащитник команды Александр Черников фолит больше остальных.

    «Саша – парень порядочный и воспитанный. Но на поле и вне его он словно два разных человека. У Черникова отец серьезный, жесткий человек. Военный, спецназовец, служил в горячих точках. Может, туда корни уходят.

    Возможно, с возрастом пройдет, если работать над собой. Сейчас Черников лидер для молодежи, подсознательно пытается соответствовать, а эмоции мешают. И соперники мотают на ус, могут умышленно спровоцировать», – сказал Фоменко.

    • Черников – воспитанник «Краснодара».
    • 22-летний опорник стоит 2,5 миллиона евро.
    • Черников с начала прошлого сезона РПЛ лидирует по количеству карточек.

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    Источник: «Матч ТВ»

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