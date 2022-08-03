Фоменко связал карточки Черникова со службой отца в спецназе

Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко предположил, почему полузащитник команды Александр Черников фолит больше остальных.

«Саша – парень порядочный и воспитанный. Но на поле и вне его он словно два разных человека. У Черникова отец серьезный, жесткий человек. Военный, спецназовец, служил в горячих точках. Может, туда корни уходят.

Возможно, с возрастом пройдет, если работать над собой. Сейчас Черников лидер для молодежи, подсознательно пытается соответствовать, а эмоции мешают. И соперники мотают на ус, могут умышленно спровоцировать», – сказал Фоменко.