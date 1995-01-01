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    Тренер «Сочи» Фоменко: «Матч с ЦСКА – определяющий в борьбе за еврокубки»

    Тренер «Сочи» Олег Фоменко высказался в преддверии матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «Думаю, что матч с ЦСКА можно назвать определяющим в борьбе за путевку в еврокубки. Сейчас отставание от ЦСКА, занимающего четвертое место, составляет шесть очков. Осталось еще пять игр, все может быть.

    Есть ли изменения в ЦСКА после прихода Олича? Они отказались от активного прессинга, есть изменения в организации атакующих действий», – сказал Фоменко.

    • «Сочи» примет ЦСКА в воскресенье, 18 апреля.
    • Стартовый свисток на стадионе «Фишт» прозвучит в 16:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Rusfootball

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4377

      sochi-2013 1 час назад

      Что вам ЦСКА, если Зениту проиграли только потому что поддались.! ))

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