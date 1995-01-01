Тренер «Сочи» Фоменко: «Матч с ЦСКА – определяющий в борьбе за еврокубки»

Что вам ЦСКА, если Зениту проиграли только потому что поддались.! ))
Тренер «Сочи» Олег Фоменко высказался в преддверии матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Думаю, что матч с ЦСКА можно назвать определяющим в борьбе за путевку в еврокубки. Сейчас отставание от ЦСКА, занимающего четвертое место, составляет шесть очков. Осталось еще пять игр, все может быть.
Есть ли изменения в ЦСКА после прихода Олича? Они отказались от активного прессинга, есть изменения в организации атакующих действий», – сказал Фоменко.
- «Сочи» примет ЦСКА в воскресенье, 18 апреля.
- Стартовый свисток на стадионе «Фишт» прозвучит в 16:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.