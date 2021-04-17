Тренер «Сочи» Фоменко: «Матч с ЦСКА – определяющий в борьбе за еврокубки»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко высказался в преддверии матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Думаю, что матч с ЦСКА можно назвать определяющим в борьбе за путевку в еврокубки. Сейчас отставание от ЦСКА, занимающего четвертое место, составляет шесть очков. Осталось еще пять игр, все может быть.

Есть ли изменения в ЦСКА после прихода Олича? Они отказались от активного прессинга, есть изменения в организации атакующих действий», – сказал Фоменко.