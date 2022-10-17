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    «Испанцы любят помахать руками». Тренер ЦСКА Фоменко – о поведении Абаскаля

    Тренер ЦСКА Олег Фоменко высказался о поведении Гильермо Абаскаля, который возглавляет «Спартак».

    – У Владимира Федотова возник конфликт с Гильермо Абаскалем. Как вы видели эпизод?

    – Там не было конфликта. Он подбежал и сказал про какой-то fair play. Что он хотел этим сказать?

    Во втором тайме тоже был момент, когда мы выбили мяч, а нам его не вернули и продолжили игру. О каком fair play можно говорить?

    – А что произошло в перерыве?

    – Там была камера, Абаскаль побежал в ее сторону. Может быть, он бежал не к нам, а к камере.

    Я увидел, что он кричал что-то про fair play. Кому он это кричал? Мы все там стояли рядом. Эмоциональный молодой человек.

    – Понимаете ли такое эмоциональное поведение?

    – У меня немного другой характер. Все люди разные. Кто-то прыгает и скачет, кто-то сидит и качается, кто-то смотрит молча.

    Это эмоции людей. Тем и прекрасен мир – все люди с разными эмоциями.

    – Не видели, как Абаскаль себя вел, когда в начале первого тайма вмешался ВАР?

    – Честно говоря, не смотрел на это. Кривлялся? Нравится ему кривляться – это его выбор. Мы же свободная страна. Если хочет, кривляется. Закон не нарушает – значит, все великолепно.

    Мы с Владимиром Валентиновичем стоим улыбаемся. Мы абсолютно разные люди. Абаскаль выбрал такую модель поведения, у нас она другая. У нас разные характеры.

    Испанцы, итальянцы более темпераментны, любят помахать руками.

    – Пожал ли он руку вам или Федотову?

    – Мне нет, но я и не главный тренер. Я не видел, чтобы он жал руку. Поэтому не знаю.

    • Абаскаль был недоволен действиями игроков ЦСКА, которые забили «Спартаку», когда Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
    • Спартаковцы считают, что соперник не соблюдал принципы фэйр-плей.
    • Федотов, комментируя поведение испанца, сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • Дерби завершилось ничьей 2:2.

    10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5731

      Павелий 13 минут назад

      Вот пока такие неучи есть в нашем футболе, пока они так отзываются о fair play, наш футбол и буде находиться там, куда не светит солнце.

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