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«Что-то рядом прыгало». Федотов – о поведении Абаскаля

16 октября 2022, 23:17
22

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча со «Спартаком» (2:2) прокомментировал стычку с Гильермо Абаскалем.

«Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял. Фэйр-плей? О чем это, что у них не удалили футболистов? В Карраскаля въехали двумя ногами, «Спартак» перехватил мяч, потом его потерял. Что в этом такого?

Зобнин потерял мяч, а потом поступил по-человечески. До штрафной было 60 метров. Упустил мяч и поднял руки. Есть судья. Что потом мешало Зобнину отправить мяч в ворота?» – сказал Федотов.

10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (22)
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Томик
1665952190
Какой же говнюк, всё-таки. Хотя там всё говнюками становятся. Атмосфера такова, видимо.
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momwig_
1665952242
Удивительно. Всю дорогу вёл себя как урод и вот вдруг решил включить гоанюка. Фантастика...
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NewLife
1665952243
Это слова человека, который подло обыгрывал ростовских детей. О каком fair play с ним можно говорить, просто игнорировать это мурло.
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Sanches65
1665952992
Федотов всегда быдлом, ничего удивительного.
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Snek
1665962790
Я не понял, почему Зобнин в аут не выбил? Сам исполнил какую-то дичь и все вокруг виноваты.
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Romeo 123
1665967404
В Спартаке уже был попрыгунчик тедеска
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Каратель помойников
1665978709
ну гнилотов он и есть гнилотов
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Oldtrafford83
1665983076
чучело если честно, потом работники прессы коней начали его отмазывать, типа вырвано из контекста и тд, стыдно за такое поведение.
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sochi-2013
1665985734
Гнилой человечишко.
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alp
1665989417
у спартака все судьи виноваты. зобнин вместо того, чтобы выбить мяч, хотел его придержать но, проиграл. на как проиграл, так клешнями замахал. все правильно сделал гайич. и по чеснаку, промеса и соболева нужно было удалять. спам в очередной раз простили
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