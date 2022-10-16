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    «Что-то рядом прыгало». Федотов – о поведении Абаскаля

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча со «Спартаком» (2:2) прокомментировал стычку с Гильермо Абаскалем.

    «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял. Фэйр-плей? О чем это, что у них не удалили футболистов? В Карраскаля въехали двумя ногами, «Спартак» перехватил мяч, потом его потерял. Что в этом такого?

    Зобнин потерял мяч, а потом поступил по-человечески. До штрафной было 60 метров. Упустил мяч и поднял руки. Есть судья. Что потом мешало Зобнину отправить мяч в ворота?» – сказал Федотов.

    10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.10.2022 23:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      syuzanna.starikova 14 минут назад

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      Рейтинг: +16000

      Barmaleushka 51 минуту назад

      Во подгорает у парнокопытных то ))))

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      Рейтинг: +586

      Sanches65 1 час назад

      Федотов всегда быдлом, ничего удивительного.

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      Рейтинг: +15854

      NewLife 1 час назад

      Это слова человека, который подло обыгрывал ростовских детей. О каком fair play с ним можно говорить, просто игнорировать это мурло.

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      Рейтинг: +3453

      momwig_ 1 час назад

      Удивительно. Всю дорогу вёл себя как урод и вот вдруг решил включить гоанюка. Фантастика...

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      Рейтинг: +7516

      Томик 1 час назад

      Какой же говнюк, всё-таки. Хотя там всё говнюками становятся. Атмосфера такова, видимо.

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      Рейтинг: +231

      эд100 2 часа назад

      ну-ну... БОЛЬШАЯ ФЕДОРА, НО ...!

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