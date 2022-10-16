10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

В 13-м туре РПЛ ЦСКА на своем поле принимал «Спартак». Счет – 2:2. И это было очень горячее дерби: эмоции, борьба, классные голы. Чтобы ничего не пропустить, мы собрали самые яркие моменты в один материал:

1. Милая встреча Федора Чалова и Гильермо Абаскаля перед матчем.

Чалов играл в «Базеле» при Абаскале. Про это он говорил: «Когда его объявили, я как раз пришел с тренировки и прочитал об этом. Все начали закидывать сообщениями и расспрашивать, что я могу о нем сказать. А что я могу сказать? В «Базеле» я при нем перестал играть».

Перед матчем Абаскаль сказал про Чалова: «Мы пообщались на личные темы, спросили, как у кого дела. Сравнили Москву с Базелем, где мы вместе были. Москва, конечно, намного больше. Надеюсь, что сегодня он покажет свою худшую игру (на этом моменте Абаскаль посмеялся)».

2. Желтая карточка Квинси Промеса за неспортивное поведение, когда он черканул по ноге Виллиана Рошу. Судья Сергей Карасев смотрел повтор, потому что был вопрос о цвете карточки, но дал Промесу только предупреждение.

3. Первый гол Федора Чалова в ворота «Спартака». В нашем тесте перед матчем был вопрос: «Какой футболист не забивал в дерби?» Одним из вариантов ответа был именно Чалов.

Кстати, в моменте до гола Роман Зобнин бросил играть и акцентировал на этом жестами. Но Саша Зделар не остановился.

4. Небольшие конфликты Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля. Журналист Сергей Егоров писал, что это, возможно, связано с наездами Федотова на Егора Пруцева, который ярко показывал боль после столкновений.

5. Пушка Антона Зиньковского спустя семь минут после выхода на замену.

6. Гол Александра Соболева, который забивает уже в восьми встречах подряд.

7. Снова сработавшая связка Квинси Промеса и Соболева.

8. Дубль Чалова. Ушел на замену со статистикой в 5 голов в 4 встречах.

9. Первая ничья в дерби с 2018 года во всех турнирах.

10. Статистика клубов после этого дерби такая. У «Спартака» шестиматчевая беспроигрышная серия: пять побед и ничья. У ЦСКА в четырех последних матчах две победы и две ничьих.

Одно можно сказать точно: эта ничья была очень нужна «Зениту». Во-первых, «Ростов» ошибся в матче с «Уралом» (1:2). Во-вторых, по одному очку набрали «Спартак» и ЦСКА. Так «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя на семь очков.

Так выглядит топ-5 таблицы РПЛ после 13 туров:

Текст: Илья Егоров

Фото: телеграм-канал ЦСКА