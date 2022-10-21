ЦСКА призвал клубы РПЛ не использовать съемку тренеров и игроков в качестве инструмента для дисквалификации

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо надеется, что клубы РПЛ не начнут намеренно снимать эмоции футболистов и тренеров после дисквалификации Владимира Федотова на один матч.
«Не хотелось бы, чтобы теперь клубы сосредоточились на съемке тренеров и игроков команды‑соперника и использовали это в качестве инструмента для дисквалификации. Верим, что до такого не дойдeт», – сказал Брейдо.
- Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был недоволен голом Чалова в дерби, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
- В перерыве матча Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
- В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.
- КДК отстранил Абаскаля на 1 игру, Федотова – на 2 (1 – условно).
Источник: «Матч ТВ»