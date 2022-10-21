ЦСКА призвал клубы РПЛ не использовать съемку тренеров и игроков в качестве инструмента для дисквалификации

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо надеется, что клубы РПЛ не начнут намеренно снимать эмоции футболистов и тренеров после дисквалификации Владимира Федотова на один матч.

«Не хотелось бы, чтобы теперь клубы сосредоточились на съемке тренеров и игроков команды‑соперника и использовали это в качестве инструмента для дисквалификации. Верим, что до такого не дойдeт», – сказал Брейдо.