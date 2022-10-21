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    ЦСКА призвал клубы РПЛ не использовать съемку тренеров и игроков в качестве инструмента для дисквалификации

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо надеется, что клубы РПЛ не начнут намеренно снимать эмоции футболистов и тренеров после дисквалификации Владимира Федотова на один матч.

    «Не хотелось бы, чтобы теперь клубы сосредоточились на съемке тренеров и игроков команды‑соперника и использовали это в качестве инструмента для дисквалификации. Верим, что до такого не дойдeт», – сказал Брейдо.

    • Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был недоволен голом Чалова в дерби, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве матча Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.
    • КДК отстранил Абаскаля на 1 игру, Федотова – на 2 (1 – условно).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19477

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Думаю надо просто узаконить быдлячее поведение во всех проявлениях - и наказывать никого не будут и футбол заиграет "новыми красками " ))), а бомбардир зашкалит комментами )))

      0
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      Рейтинг: +1817

      mahan 2 часа назад

      Ну, правильно надо же как то скрыть своего быдлана)
      Это и есть официальное признание, что данный человек из себя представляет.

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      Рейтинг: +771

      Solist345345 2 часа назад

      Давайте вообще показывать черный квадрат Малевича вместо футбола. Это шоу, это эмоции, не превращайте футбол гавно и всё будет в порядке.

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