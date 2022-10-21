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    Алдонин: «Абаскаль спровоцировал Федотова и понес заслуженное наказание»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

    — Мне кажется, что Абаскаль спровоцировал Федотова. Высказывания о честной игре были не очень уместны на фоне произошедшей ситуации. Тренеры немного повздорили. Думаю, что в рамках дерби это вполне допустимая история.

    — КДК посчитал, что нет, раз дал им одноматчевые дисквалификации.

    — КДК действовал в рамках правил. В любом случае они должны были как-то отреагировать. Дисквалификация сильно ни на что не повлияет. Тренеры будут готовить свои команды к матчам.

    — Абаскаль не согласен с таким решением КДК. В принципе он никого не оскорблял. Может, действительно Абаскаль прав?

    — А в чем он прав? Абаскаль позволил себе выступать и жестикулировать в адрес другого тренера. Мне кажется, что должно быть определенное уважение, а не прыгать и скакать вокруг. Он демонстративно показывал свое неудовольствие. Поэтому думаю, что он понес законное наказание.

    — Федотов показал фотографию, как они с Абаскалем пожали друг другу руки после игры. Может, стоило только штраф выписать, раз сами тренеры разобрались?

    — Такая позиция была допустима, но решили иначе. Может, и правильно сделали. А то каждый бы посмотрел и решил, что мог бы вести себя подобным образом. Но все-таки должно быть уважение друг к другу, определенная тренерская этика.

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    Источник: «РБ Спорт»

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