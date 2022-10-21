Алдонин: «Абаскаль спровоцировал Федотова и понес заслуженное наказание»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

— Мне кажется, что Абаскаль спровоцировал Федотова. Высказывания о честной игре были не очень уместны на фоне произошедшей ситуации. Тренеры немного повздорили. Думаю, что в рамках дерби это вполне допустимая история.

— КДК посчитал, что нет, раз дал им одноматчевые дисквалификации.

— КДК действовал в рамках правил. В любом случае они должны были как-то отреагировать. Дисквалификация сильно ни на что не повлияет. Тренеры будут готовить свои команды к матчам.

— Абаскаль не согласен с таким решением КДК. В принципе он никого не оскорблял. Может, действительно Абаскаль прав?

— А в чем он прав? Абаскаль позволил себе выступать и жестикулировать в адрес другого тренера. Мне кажется, что должно быть определенное уважение, а не прыгать и скакать вокруг. Он демонстративно показывал свое неудовольствие. Поэтому думаю, что он понес законное наказание.

— Федотов показал фотографию, как они с Абаскалем пожали друг другу руки после игры. Может, стоило только штраф выписать, раз сами тренеры разобрались?

— Такая позиция была допустима, но решили иначе. Может, и правильно сделали. А то каждый бы посмотрел и решил, что мог бы вести себя подобным образом. Но все-таки должно быть уважение друг к другу, определенная тренерская этика.