В КДК назвали причины дисквалификации Федотова и Абаскаля на один матч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил решение комитета по инциденту с главными тренерами ЦСКА и «Спартака» Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

«За оскорбительное поведение в отношении лица матча, которое выразилось в виде ненормативных выражений, КДК дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова на два матча (один из которых условно). Установлен испытательный срок до конца сезона 2022/23.

За неспортивное поведение и провокационные действия дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать его на 50 тысяч рублей», – передаeт слова Григорьянц.