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  • В КДК назвали причины дисквалификации Федотова и Абаскаля на один матч

В КДК назвали причины дисквалификации Федотова и Абаскаля на один матч

20 октября 2022, 15:08
4

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил решение комитета по инциденту с главными тренерами ЦСКА и «Спартака» Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

«За оскорбительное поведение в отношении лица матча, которое выразилось в виде ненормативных выражений, КДК дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова на два матча (один из которых условно). Установлен испытательный срок до конца сезона 2022/23.

За неспортивное поведение и провокационные действия дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать его на 50 тысяч рублей», – передаeт слова Григорьянц.

  • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
  • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
  • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Федотов Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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NewLife
1666268184
Вывод из всей этой истории: ни в ЦСКА, ни в КДК понятия не имеют о fair play. На будущее Абаскалю надо понять, что нельзя даже близко подходить к находящейся под защитой РФС быдлятине, которая громила детей, уже прогоняла и провоцировала Тедеско перед игрой с синитом, и которая всегда получит нежный шлепок по попке за любую гадость.
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mahan
1666268314
Интересно КДК вообще зачем нужен ? Наказания не справедливые, один не оскорблял , а просто сказал fair play. Другой изматерился весь, оскорбил несколько человек во время матча и на пресс-конференции продолжил это делать и ведет себя как обиженная барышня-быдло. А наказание одинаковое. Смешно...
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