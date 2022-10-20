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    В КДК назвали причины дисквалификации Федотова и Абаскаля на один матч

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил решение комитета по инциденту с главными тренерами ЦСКА и «Спартака» Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

    «За оскорбительное поведение в отношении лица матча, которое выразилось в виде ненормативных выражений, КДК дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова на два матча (один из которых условно). Установлен испытательный срок до конца сезона 2022/23.

    За неспортивное поведение и провокационные действия дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать его на 50 тысяч рублей», – передаeт слова Григорьянц.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17500

      Cleaner 46 минут назад

      На ЭТОМ и забыть про ЭТО.

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      Рейтинг: +559

      Спартач80 > Cleaner 11 минут назад

      Забыть быдлоповедение вашего тренеришки?С какого перепугу-то?

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      Рейтинг: +17500

      Cleaner > Спартач80 4 минуты назад

      ТРЕНЕРИШКИ - это В СПАРТАКЕ! Дзюба сказал!!!!!!!!!!............)))))))))))))))

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      Рейтинг: +1814

      mahan 1 час назад

      Интересно КДК вообще зачем нужен ? Наказания не справедливые, один не оскорблял , а просто сказал fair play. Другой изматерился весь, оскорбил несколько человек во время матча и на пресс-конференции продолжил это делать и ведет себя как обиженная барышня-быдло. А наказание одинаковое. Смешно...

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      Рейтинг: +17500

      Cleaner > mahan 45 минут назад

      Тут весь вопрос в том, КАК Абаскаль сказал fair play!

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      Рейтинг: +15972

      NewLife 1 час назад

      Вывод из всей этой истории: ни в ЦСКА, ни в КДК понятия не имеют о fair play. На будущее Абаскалю надо понять, что нельзя даже близко подходить к находящейся под защитой РФС быдлятине, которая громила детей, уже прогоняла и провоцировала Тедеско перед игрой с синитом, и которая всегда получит нежный шлепок по попке за любую гадость.

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      Рейтинг: +17500

      Cleaner > NewLife 42 минуты назад

      Не Спартаку вещать о БЫДЛОСТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!

      После ТОЙ ЖЕ игры ДЖИКИЯ подошел к главному арбитру встречи Сергею Карасеву и сказал: "*** (зачем) приезжать тогда?"

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