Федотов – Абаскалю: «Езжай домой, *** клоун»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оскорбил тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве матча 13-го тура РПЛ.
Соответствующий фрагмент трансляции встречи появился в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Артема Калинина.
«Что ты там рассказываешь? Че ты там машешь своими руками, ***! Че ты там рассказываешь! Ты, ***, езжай домой, *** клоун», – кричал Федотов Абаскалю.
- Федотов, говоря после матча о стычке с Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
- Абаскаль был недоволен действиями игроков ЦСКА, которые забили «Спартаку», когда Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
- Спартаковцы считают, что соперник не соблюдал принципы фэйр-плей.
- Матч завершился ничьей 2:2.
Источник: Бомбардир.ру