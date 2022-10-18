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Федотов – Абаскалю: «Езжай домой, *** клоун»

18 октября 2022, 11:46
72

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оскорбил тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве матча 13-го тура РПЛ.

Соответствующий фрагмент трансляции встречи появился в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Артема Калинина.

«Что ты там рассказываешь? Че ты там машешь своими руками, ***! Че ты там рассказываешь! Ты, ***, езжай домой, *** клоун», – кричал Федотов Абаскалю.

  • Федотов, говоря после матча о стычке с Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
  • Абаскаль был недоволен действиями игроков ЦСКА, которые забили «Спартаку», когда Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
  • Спартаковцы считают, что соперник не соблюдал принципы фэйр-плей.
  • Матч завершился ничьей 2:2.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Федотов Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (72)
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Кирилл Михайлов
1666083274
Уткин был прав, получается
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R_a_i_n
1666083282
Мдаааа! Дно пробито.
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Hoahin
1666083465
Быдло оно и в Африке быдло
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zra78
1666084386
А я всегда говорил, самый мерзкий тренер...
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JTherry
1666084830
а вчера на Зарему и Уткина набросились, а правы оказались они, а не болельщики, не слышавшие полной версии "речи" быдло-тренеришки из Сочи (хотя к городу этот ган*он не имеет никакого отношения)... конюшня такое дерьмо возводит в ранг небожителей... потому и культивируют "победу - любой ценой", все от тренера...
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Красногорск_Фан
1666085232
Отвратительный поступок. Требующий рассмотрения комитетом по этике. А еще более отвратительно что от официального лица ЦСКА и сам Федотов лицимерно пытались его скрыть. Позор. Федотов оказывается тот еще гнилован
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klimovich
1666089958
Отвратная особа. Впечатлил еще со времен своих комментариев по легендарному матчу с Ростовом. Тот еще лицемер. Оказывается, еще и быдло первосортное.
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Эном айс
1666091364
Ух,какая волна с красно -белой подливой. Хрен смоешь. Половина из негодующих орала до судорог недавно ;"Федотова в Спартак!!". Как говорит ваш авторитетнейший болельщик; "дебилы, б.я.."
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Solist345345
1666091728
Я не являюсь болельщиком ни одной из этих команд. И тем более не знаю характер Федотова, как человека. Но впору действительно вспомнить уже вырисовывающую цепочку. 1. Колизей. 2. Знаменитая игра с Ростовом. И тут мрачное не столько сама игра, как то, что долгое время говорил Федотов на эту тему. Мерзостные оправдания и объяснения. Ну и наконец третье, то что сейчас выплыло по поводу слов Федотова Абаскалю, типо, что ты тут делаешь, вали домой. Мерзотная тенденция вырисовывается, причем всё одним почерком.
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Fialet
1666092295
Я уже давно говорил, что Федот дерьмо как человек.
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