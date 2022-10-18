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    Федотов – Абаскалю: «Езжай домой, *** клоун»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оскорбил тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве матча 13-го тура РПЛ.

    Соответствующий фрагмент трансляции встречи появился в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Артема Калинина.

    «Что ты там рассказываешь? Че ты там машешь своими руками, ***! Че ты там рассказываешь! Ты, ***, езжай домой, *** клоун», – кричал Федотов Абаскалю.

    • Федотов, говоря после матча о стычке с Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • Абаскаль был недоволен действиями игроков ЦСКА, которые забили «Спартаку», когда Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
    • Спартаковцы считают, что соперник не соблюдал принципы фэйр-плей.
    • Матч завершился ничьей 2:2.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии71
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      Рейтинг: +625

      Fialet 44 минуты назад

      Я уже давно говорил, что Федот дерьмо как человек.

      2
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      Рейтинг: +356

      Аден 49 минут назад

      федотов быдло, натуральное быдло.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +758

      Solist345345 50 минут назад

      Да, и ещё впечатлил Роша. По ходу, ещё тот скользкий и подлый типаж.

      4
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      Рейтинг: +758

      Solist345345 53 минуты назад

      Я не являюсь болельщиком ни одной из этих команд. И тем более не знаю характер Федотова, как человека. Но впору действительно вспомнить уже вырисовывающую цепочку. 1. Колизей. 2. Знаменитая игра с Ростовом. И тут мрачное не столько сама игра, как то, что долгое время говорил Федотов на эту тему. Мерзостные оправдания и объяснения. Ну и наконец третье, то что сейчас выплыло по поводу слов Федотова Абаскалю, типо, что ты тут делаешь, вали домой. Мерзотная тенденция вырисовывается, причем всё одним почерком.

      4
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      Рейтинг: +355

      Эном айс 59 минут назад

      Ух,какая волна с красно -белой подливой. Хрен смоешь. Половина из негодующих орала до судорог недавно ;"Федотова в Спартак!!".
      Как говорит ваш авторитетнейший болельщик; "дебилы, б.я.."

      2
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      Рейтинг: +15895

      NewLife > Эном айс 48 минут назад

      Если тебе что-то снилось, это не интересно.

      2
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      Рейтинг: +1128

      шахта Заполярная > Эном айс 22 минуты назад

      Ты хоть сам то понял, что настучал

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      Рейтинг: +2309

      Январь 59 1 час назад

      С таким же успехом мог сказать и Абаскаль:"Езжай сам домой деревня". Федотов далеко не столичный тип. Родом с Уральской глубинки, в футболе особого следа не оставил(Совсем не из династии Г. Федотова). И от Москвы до Германии 1500ки и от Москвы до Урала 1500км. Так что им одинаково домой ехать.

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      Рейтинг: +17451

      Cleaner > Январь 59 54 минуты назад

      Вполне возможно, что Абаскаль именно так и говорил. Только на своем тарабарском наречии.)

      1
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      Рейтинг: +283

      FCSpartakM > Cleaner 37 минут назад

      Абаскаль говорил Фэйрплэй,что слышно на этом самом видео. Уровень воспитания

      2
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      Рейтинг: +26159

      JTherry > Cleaner 16 минут назад

      "Абаскаль говорил...на своем тарабарском наречии..."
      ...стыдно, батенька, Абаскаля, говорящего на 8 языках, оскорблять подобным образом, упоминая "тарабарское наречие"... воспитанные люди должны знать хотя бы один иностранный язык, а ты, судя по твоим комментам, не знаешь ни одного, ну кроме тоскливого "ржания Иа-иа"...)

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      Рейтинг: +19383

      Persona_non_Grata > JTherry 2 минуты назад

      +++!!!

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      Рейтинг: +17451

      Cleaner 1 час назад

      Зобнин ступил, Абаскаль заистерил, а виноват в этом, оказался Федотов?

      2
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      Рейтинг: +2309

      Январь 59 > Cleaner 59 минут назад

      Разговор не про кто виноват, а про хамство.

      2
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      Рейтинг: +17451

      Cleaner > Январь 59 56 минут назад

      А если перевести то, что наорал в истерике Абаскаль, Вы уверены, что там нет хамства. Мне кажется, что там его в разы больше. Если есть переводчики, пусть переведут нам слова прыгающего спартаковского тренера.

      2
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      Рейтинг: +283

      FCSpartakM > Cleaner 36 минут назад

      Абаскаль говорил одно слово, чтобы спорить, хоть видео глянь. И после матча Абаскаль повторил, что он в этот момент говорил, а Федотов переобулся и сделал вид, что он не причем.

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      Рейтинг: +2309

      Январь 59 1 час назад

      Игра была отвратительная, грубая с хамством исподтишка. Итог- хамство и по окончании игры. Даже не могу себе представить, что бы так вели себя после дерби К. И. Бесков и В. К. Иванов, Лобановский против Ахалкаци. Всё сводится а традициям Америки -"Хамоить и до и во время и после". Уровень столичного интеллекта просто зашкаливает.

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      Рейтинг: +19383

      Persona_non_Grata > Январь 59 41 секунду назад

      Ну и каким боком здесь Америка и при чем здесь " СТОЛИЧНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ " !???

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      Рейтинг: +511

      klimovich 1 час назад

      Отвратная особа. Впечатлил еще со времен своих комментариев по легендарному матчу с Ростовом. Тот еще лицемер. Оказывается, еще и быдло первосортное.

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      Рейтинг: +31

      dragoff 1 час назад

      Ну вот все и прояснилось. А то находились персонажи, которые говорили, что Федот не имел цели оскорбить. Быдло лысое! Еще и домой тут кого-то отправляет. Сам бы шел куда подальше

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