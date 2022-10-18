Федотов – Абаскалю: «Езжай домой, *** клоун»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оскорбил тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве матча 13-го тура РПЛ.

Соответствующий фрагмент трансляции встречи появился в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Артема Калинина.

«Что ты там рассказываешь? Че ты там машешь своими руками, ***! Че ты там рассказываешь! Ты, ***, езжай домой, *** клоун», – кричал Федотов Абаскалю.