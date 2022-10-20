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    В ЦСКА отреагировали на дисквалификацию Федотова и Абаскаля

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала комментарий по поводу решения контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать главного тренера команды Владимира Федотова и его коллегу из «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Мы сожалеем, что свойственные футболу эмоции стали предметом правовых разбирательств. Тем более все споры и претензии были закрыты рукопожатием двух главных тренеров ещe на футбольном поле.

    В итоге оба специалиста пропустят ближайшие игры, а это не может устроить никого.

    При этом мы считаем, что КДК РФС вынес достаточно взвешенное решение. В этой ситуации было важно учесть причинно-следственную связь – и это было сделано.

    Безусловно, эмоции должны оставаться в рамках уважения к сопернику, но главное дерби страны именно таким эмоциональным и должно быть», – говорится в публикации.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве матча Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.
    • КДК отстранил Абаскаля на 1 игру, Федотова – на 2 (1 – условно).

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1041

      inzek 52 минуты назад

      по мне, так федоту 1 матч дисквы и Абаскалю 1, но условно. было бы куда справедливее

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      Рейтинг: +26247

      JTherry > inzek 27 минут назад

      а по мне - денежного штрафа тысяч в 300 было бы вполне достаточно, причем только Федотову... дисква даже на матч за мат - это слишком для дерби, на эмоциях может вылететь и не такое...

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