В ЦСКА отреагировали на дисквалификацию Федотова и Абаскаля

Пресс-служба ЦСКА опубликовала комментарий по поводу решения контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать главного тренера команды Владимира Федотова и его коллегу из «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Мы сожалеем, что свойственные футболу эмоции стали предметом правовых разбирательств. Тем более все споры и претензии были закрыты рукопожатием двух главных тренеров ещe на футбольном поле.
В итоге оба специалиста пропустят ближайшие игры, а это не может устроить никого.
При этом мы считаем, что КДК РФС вынес достаточно взвешенное решение. В этой ситуации было важно учесть причинно-следственную связь – и это было сделано.
Безусловно, эмоции должны оставаться в рамках уважения к сопернику, но главное дерби страны именно таким эмоциональным и должно быть», – говорится в публикации.
- Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
- В перерыве матча Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
- В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.
- КДК отстранил Абаскаля на 1 игру, Федотова – на 2 (1 – условно).