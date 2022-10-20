В ЦСКА отреагировали на дисквалификацию Федотова и Абаскаля

Пресс-служба ЦСКА опубликовала комментарий по поводу решения контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать главного тренера команды Владимира Федотова и его коллегу из «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мы сожалеем, что свойственные футболу эмоции стали предметом правовых разбирательств. Тем более все споры и претензии были закрыты рукопожатием двух главных тренеров ещe на футбольном поле.

В итоге оба специалиста пропустят ближайшие игры, а это не может устроить никого.

При этом мы считаем, что КДК РФС вынес достаточно взвешенное решение. В этой ситуации было важно учесть причинно-следственную связь – и это было сделано.

Безусловно, эмоции должны оставаться в рамках уважения к сопернику, но главное дерби страны именно таким эмоциональным и должно быть», – говорится в публикации.