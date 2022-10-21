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    ЦСКА вынудил КДК дисквалифицировать Абаскаля (Иван Карпов)

    Стало известно, почему КДК РФС обоюдно дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и его коллегу из «Спартака» Гильермо Абаскаля на один матч.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

    «У ЦСКА был аргумент в виде экспертизы слов Зобнина в адрес Гайича от независимой и специализирующейся на этом организации.

    Доказано, что Рома послал серба (а именно, сказал по-английски «*** ***»). ЦСКА уведомил КДК: мол, ребят, если вы будете заниматься ерундой (наказывать Федотова за крик на симулирующего в тот момент Пруцева) – то мы подадим официальное заявление по Зобнину, и вы обязаны будете его дисквалифицировать.

    Никто этого не хотел – зачем наказывать игроков за вполне понятные и безобидные эмоции? Но если оппонент настаивает, что Пруцев был оскорблен в лучших чувствах Федотовым, то тогда надо и Зобнина вместе с ним отстранить от футбола на пару матчей.

    Задача стояла разойтись миром, раз уж так надо было наказать одного тренера за провокацию, а другого за последовавшие тому оскорбления. Но только в формате обоюдного бана, а не кого-то одного. Что в итоге и было достигнуто ЦСКА», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 11:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6702

      sochi-2013 2 часа назад

      "Уууууу рогатый, да ты еще и ябеда».

      0
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      Рейтинг: +17525

      Cleaner 2 часа назад

      Это Абаскаль своим прыганием и истерикой ВЫНУДИЛ КДК дисквалифицировать его. А заодно и тренера ЦСКА Федотова подставил...(((

      0
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      Рейтинг: +19477

      Persona_non_Grata > Cleaner 2 часа назад

      Как же тебя прет, что вы ниже Спартака в турнирной таблице !!! )))

      5
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      Рейтинг: +888

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      Клоунада с обеих сторон, зачем раздувать из мухи слона??? Бывали стычки тренеров и по сильнее

      0
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      Рейтинг: +26258

      JTherry 3 часа назад

      по степени подлости конюшня перещеголяла саму себя, подставив Абскаля под бан... вполне себе соответствуют своему наименованию - цкг...

      7
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      Рейтинг: +17525

      Cleaner > JTherry 2 часа назад

      НЕТ!!! Это ПРОВОКАТОР Абаскаль припрыгал с пеной изо рта к тренеру ЦСКА и спровоцировал Федотова послать его куда подальше!!!
      Не переворачивайте по-спартаковски все с ног на голову...(((((((((

      0
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      Рейтинг: +15998

      NewLife 3 часа назад

      Они еще и угрожают. Только на прогнивший рпловский кдк такая херня могла повлиять. Стыдно за рфс и рпл.

      5
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      Рейтинг: +771

      Solist345345 3 часа назад

      Я вообще полагаю, что ничего рассматривать не надо было. Вы лишаете главного в футболе - шоу и эмоций. А сейчас противно слушать, кто кого больше оскорбил.

      1
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      Рейтинг: +574

      Янвapь 69 3 часа назад

      ФиДутов - гнилое петушиное отродье

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +696

      SLADE2019 3 часа назад

      Дерьмовое объяснение. Обсуждали тренеров, для чего спекулировать на теме игроков? Честно сказать, не ожидал от коней такого.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +339

      Ollegator 3 часа назад

      А тем временем ближайшие два преследователя зенита по одному матчу без тренеров..)

      1
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      Рейтинг: +6618

      Беспонтий > Ollegator 3 часа назад

      "Заметьте, не я это предложил!" (с)
      хоть один додумался куда смотреть)
      конечно
      в матчах с оренбургом и химками полягут без тренеров великих
      безропотные столичные команды

      3
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