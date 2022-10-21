ЦСКА вынудил КДК дисквалифицировать Абаскаля (Иван Карпов)

Стало известно, почему КДК РФС обоюдно дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и его коллегу из «Спартака» Гильермо Абаскаля на один матч.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«У ЦСКА был аргумент в виде экспертизы слов Зобнина в адрес Гайича от независимой и специализирующейся на этом организации.

Доказано, что Рома послал серба (а именно, сказал по-английски «*** ***»). ЦСКА уведомил КДК: мол, ребят, если вы будете заниматься ерундой (наказывать Федотова за крик на симулирующего в тот момент Пруцева) – то мы подадим официальное заявление по Зобнину, и вы обязаны будете его дисквалифицировать.

Никто этого не хотел – зачем наказывать игроков за вполне понятные и безобидные эмоции? Но если оппонент настаивает, что Пруцев был оскорблен в лучших чувствах Федотовым, то тогда надо и Зобнина вместе с ним отстранить от футбола на пару матчей.

Задача стояла разойтись миром, раз уж так надо было наказать одного тренера за провокацию, а другого за последовавшие тому оскорбления. Но только в формате обоюдного бана, а не кого-то одного. Что в итоге и было достигнуто ЦСКА», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.