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ЦСКА вынудил КДК дисквалифицировать Абаскаля (Иван Карпов)

21 октября 2022, 11:31
10

Стало известно, почему КДК РФС обоюдно дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и его коллегу из «Спартака» Гильермо Абаскаля на один матч.

  • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
  • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
  • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«У ЦСКА был аргумент в виде экспертизы слов Зобнина в адрес Гайича от независимой и специализирующейся на этом организации.

Доказано, что Рома послал серба (а именно, сказал по-английски «*** ***»). ЦСКА уведомил КДК: мол, ребят, если вы будете заниматься ерундой (наказывать Федотова за крик на симулирующего в тот момент Пруцева) – то мы подадим официальное заявление по Зобнину, и вы обязаны будете его дисквалифицировать.

Никто этого не хотел – зачем наказывать игроков за вполне понятные и безобидные эмоции? Но если оппонент настаивает, что Пруцев был оскорблен в лучших чувствах Федотовым, то тогда надо и Зобнина вместе с ним отстранить от футбола на пару матчей.

Задача стояла разойтись миром, раз уж так надо было наказать одного тренера за провокацию, а другого за последовавшие тому оскорбления. Но только в формате обоюдного бана, а не кого-то одного. Что в итоге и было достигнуто ЦСКА», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (10)
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Ollegator
1666341665
А тем временем ближайшие два преследователя зенита по одному матчу без тренеров..)
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SLADE2019
1666342046
Дерьмовое объяснение. Обсуждали тренеров, для чего спекулировать на теме игроков? Честно сказать, не ожидал от коней такого.
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Solist345345
1666342324
Я вообще полагаю, что ничего рассматривать не надо было. Вы лишаете главного в футболе - шоу и эмоций. А сейчас противно слушать, кто кого больше оскорбил.
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NewLife
1666342354
Они еще и угрожают. Только на прогнивший рпловский кдк такая херня могла повлиять. Стыдно за рфс и рпл.
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JTherry
1666342414
по степени подлости конюшня перещеголяла саму себя, подставив Абскаля под бан... вполне себе соответствуют своему наименованию - цкг...
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SpartakMoskwa
1666343672
Клоунада с обеих сторон, зачем раздувать из мухи слона??? Бывали стычки тренеров и по сильнее
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sochi-2013
1666344433
"Уууууу рогатый, да ты еще и ябеда».
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Таврида
1666355373
"Спартак" своей кляузой открыл дверь в преисподнюю, ждем поток жалоб в КДК от всех на всех и на вся.
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